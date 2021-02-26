Справа — труба. Як держава повертає контроль над трубопроводом "ПрикарпатЗахідтранс"

Президент зобов'язав Генпрокуратуру, НАБУ і СБУ розібратися, хто і чому експлуатує трубопровід, яким у країну надходить дизель з Росії.

Указ президента від 19 лютого №66/2021 вводить у дію рішення РНБО щодо ситуації з нафтопродуктопроводом. Документом визнано бездіяльність Кабміну у 2015 році, через яку держава втратила контроль над трубопроводом. Нинішнє рішення РНБО наказує держорганам перевірити передачу в експлуатацію трубопроводу приватної компанії, а також дотримання нею митного законодавства. РНБО рекомендує Офісу генпрокурора разом з НАБУ забезпечити захист інтересів держави щодо права власності на частини нафтопродуктопроводу.

Довгі суди

Про те, що ділянки трубопроводу "Самара — Західний напрямок" і "Грозний — Армавір — Трудова" не контролюються Україною, а експлуатуються приватною компанією "ПрикарпатЗахідтранс", знали давно. Неправомірність цієї експлуатації прокуратура роками оскаржувала в судах, справа переходило з однієї інстанції в іншу, поки у 2018-му не опинилася в Касаційному суді Верховного Суду. Останній став на сторону "ПрикарпатЗахідтранс", визнавши за приватною компанією право володіння нафтопродуктопроводом.

Своє рішення суд обґрунтував так: компанія довела, що інвестувала в трубопровід у 18 разів більше, ніж оціночна вартість усіх активів трубопроводу в 1992 році, коли його передали на баланс "ПрикарпатЗахідтранс". Тим самим суд вирішив, що це вже не той трубопровід, що раніше, а новий.

"Відповідно до ч. 4 ст. 332 ЦКУ, якщо вартість переробки і створеної нової речі істотно перевищує вартість матеріалу, право власності на нову річ отримує особа, яка зробила таку переробку", — зазначено в рішенні суду.

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Хто володіє трубою

Згідно з даними системи YouControl, компанія "ПрикарпатЗахідтранс", що експлуатує трубу, належить громадянину Німеччини Анатолію Шеферу (49%), а також громадянинові Білорусі Миколі Воробею (51%). Доходи компанії за 2019 рік становлять приблизно 300 млн грн. За найскромнішими оцінками незалежних експертів, вартість компанії $ 125 млн. Анатолія Шефера повʼязують з орбітою народного депутата і бізнесмена Віктора Медведчука, хоча формально нафтопродуктопровід до нього відношення не має. У "ПрикарпатЗахідтранс" заявляють, що "дотримуються закону і будуть захищати підприємство від більшовицької націоналізації".

Дизель у ціні

По трубопроводу в Україну надходило російське дизельне паливо, яке в структурі українського ринку дизеля займає близько 40%. Крім трубопроводу, для постачання дизеля в нашу країну імпортери використовують залізницю. За даними Консалтингової групи "А-95", обсяг імпорту дизеля через "ПрикарпатЗахідтранс" у 2019 році становив 1,23 млн т, а у 2020-му — 0,63 млн т. Частка компанії за минулий рік у постачаннях дизеля в країну — 8,5%. Тепер, коли експерти говорять, що трубопровід, ймовірно, зупинять, імпортери збільшать постачання з Білорусі, Туреччини та ЄС.

"Зростання гуртових цін на дизель буде тільки в центральних і західних регіонах. У цілому ж говоримо про зростання плюс 0,3 грн на літр. Конкурентне середовище буде змінюватися, але серйозної корекції цін не буде", — вважає Сергій Куюн, директор КГ "А -95 ".

Директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев упевнений, що через зупинку трубопроводу ціни на дизель виростуть максимум на 1%.