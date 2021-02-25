В Минэкономразвития спрогнозировали подорожание продуктов в 2021 и назвали причину

Стоимость пищевой продукции в Украине подтягивается к мировым и уже практически достигла максимума

Цены на мясо, молоко, яйца и подсолнечное масло в 2021 году продолжат расти из-за низкого прошлогоднего урожая. Заместитель главы Министерства экономического развития Тарас Качка рассказал свой прогноз в эфире телеканала "Украина 24".

На фоне пандемии в Украине и других странах собрали мало зерновых, поэтому и себестоимость продуктов питания повышается. Уже сейчас украинцы могут наблюдать рост цен, которые стремятся к мировому уровню.

"Цены будут высокими еще этот год точно. Посмотрим, что будет осенью, но все равно будут довольно высокие цены. Это влечет за собой повышение себестоимости производства", — отметил Тарас Качка.

По словам заместителя министра, в будущем украинским производителям необходимо заключать форвардные контракты, чтобы покупать корм по более низким ценам заранее, а не после повышения. В 2021 году для всех производителей сложилась "объективная" ситуация, при этом цены повышаются медленно и постепенно, а не резкими скачками.

"Такой рост немного остановится, потому что цены и так уже достаточно максимальные", — предположил Тарас Качка.

Ранее Госстат привел данные, согласно которым в январе инфляция на потребительском рынке выросла на 1,3% по сравнению с декабрем. При этом цены на продукты питания и безалкогольные напитки в начале 2021 года выросли на 1,4%, больше всего увеличилась стоимость яиц (на 15,4%), а вот свинина подешевела на 1,3%. Алкогольные напитки и табачные изделия суммарно подорожали на 1%, это связывают с ростом цен на табачные изделия (1,9%).

Стоимость жилья, воды и топлива увеличилась на 6%, потому что резко подскочили тарифы на электроэнергию (36%), водоснабжение (10,9%), водоотвод (17,3%). При этом цены газа упала на 4,5%, но в годовом измерении они повысилась на 34,8%.

До этого Фокус писал, что риск Украины столкнуться с трудностями в погашении внешних долгов в 2021 году оценили в 6,6 балла. К концу ноября 2020 года госдолг Украины достиг 2398,20 млрд грн, или $84,24 млрд. В частности, зарубежным кредиторам страна должна 1463,84 млрд грн, или $51,42 (61,04% от общей суммы).