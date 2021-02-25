У Мінекономрозвитку спрогнозували подорожчання продуктів у 2021 і назвали причину

Вартість харчової продукції в Україні підтягується до світових і вже практично досягла максимуму.

Ціни на м'ясо, молоко, яйця та соняшникову олію в 2021 році продовжать зростати через низький торішній врожай. Заступник глави Міністерства економічного розвитку Тарас Качка розповів свій прогноз в ефірі телеканалу "Україна 24".

На тлі пандемії в Україні та інших країнах зібрали мало зернових, тому й собівартість продуктів харчування підвищується. Уже зараз українці можуть спостерігати зростання цін, які сягають світового рівня.

"Ціни будуть високими ще цей рік точно. Подивимося, що буде восени, але все одно будуть досить високі ціни. Це тягне за собою підвищення собівартості виробництва", — зазначив Тарас Качка.

За словами заступника міністра, у майбутньому українським виробникам необхідно укладати форвардні контракти, щоб купувати корм за нижчими цінами заздалегідь, а не після підвищення. У 2021 році для всіх виробників склалася "об'єктивна" ситуація, при цьому ціни підвищуються повільно та поступово, а не різкими стрибками.

"Таке зростання трохи зупиниться, тому що ціни й так вже достатньо максимальні", — припустив Тарас Качка.

Раніше Держстат навів дані, згідно з якими в січні інфляція на споживчому ринку виросла на 1,3% порівняно з груднем. При цьому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на початку 2021 року зросли на 1,4%, найбільше збільшилася вартість яєць (на 15,4%), а ось свинина подешевшала на 1,3%. Алкогольні напої та тютюнові вироби сумарно подорожчали на 1%, це пов'язують зі зростанням цін на тютюнові вироби (1,9%).

Вартість житла, води й палива збільшилася на 6%, тому що різко підскочили тарифи на електроенергію (36%), водопостачання (10,9%), водовідведення (17,3%). При цьому ціни газу впали на 4,5%, але в річному вимірі вони підвищилися на 34,8%.

До цього Фокус писав, що ризик України зіткнутися з труднощами в погашенні зовнішніх боргів у 2021 році оцінили в 6,6 балів. До кінця листопада 2020 року держборг України досяг 2398,20 млрд грн, або $84,24 млрд. Зокрема, закордонним кредиторам країна повинна 1463,84 млрд грн, або $51,42 (61,04% від загальної суми).