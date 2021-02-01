Снежный ком. 7 угроз экономике, которые могут вызвать экономический кризис-2021 в Украине

Отсутствие активных реформ, девальвация национальной валюты, кризис в энергетической отрасли и неотвратимость возврата долгов… Фокус поговорил с экспертами о ключевых экономических угрозах 2021 года.

Пандемийный 2020 год, который привел к рецессии крупнейших экономик мира, показал, сколь хрупок мировой экономический порядок. По данным осеннего отчета МВФ, по итогам 2020 года общепланетный ВВП покажет снижение 4,4%. Причем реальный ВВП США упадет на 4,3%, Японии — на 5,3%, а еврозоны — на 8,3%. Впрочем, уже в 2021 году, по мнению фонда, мировая экономика подрастет на 5,2%. Лидировать будет Азия: Китай нарастит ВВП на 8,2%, а Индия — на 8,8%. Для Украины прогноз гораздо скромнее — плюс 3%, хотя в Министерстве экономразвития и торговли заложили плюс 4,6%.

Тем не менее обе цифры рискуют остаться лишь на бумаге, если страна продолжит игнорировать необходимые для экономической активности реформы. Скажем честно, если падение экономики в 2020 году еще можно было списать на пандемию, то с наступлением вакцинации (ведь мы верим министру Степанову, что таковая случится) и снижением заболеваемости в стране и мире сложно будет списать "факапы" на коронавирус.

Труднее будет говорить и о том, что "инвестиции застыли во всем мире", ведь станет очевидным, что инвесторы продолжают вкладывать деньги там, где безопасно, удобно и гарантированно. А значит, не в Украину. Напомним, что важнейшие факторы антипривлекательности нашей страны для инвесторов — не налоговое законодательство и плохие дороги, а кризис судебной власти и отсутствие верховенства права, слабые достижения в борьбе с коррупцией, усложнение взаимодействия с налоговой и таможней. Таковы данные Европейской Бизнес Ассоциации, которая в декабре прошлого года опросила гендиректоров компаний, среди которых 78% считают текущий инвестклимат неблагоприятным.

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Отсутствие весомых шагов в направлении реформ — это не только риск потерять инвестиции, но и все прочее. Именно поэтому без активных реформ к ключевым экономическим угрозам 2021 года мы относим девальвацию национальной валюты, кризис в энергетической отрасли и их последствия.

На этом фоне Украина далека от глобального мира. Там, согласно недавнему исследованию World Economic Forum, в ближайшие два года наиболее значимыми рисками признаны кроме инфекционных заболеваний кризис занятости и средств к существованию, разочарование молодежи, цифровое неравенство, экономический застой, техногенный ущерб окружающей среде, подрыв социальной сплоченности и террористические атаки. В Украине же экология всегда на стопятидесятом месте, а разочарование — отличительная черта и молодых, и зрелых украинцев.

В чем схожи наши и глобальные риски, так это в вопросе средств к существованию. И если в развитом мире это неравенство пытаются хоть как-то уменьшить, то украинская экономика щедра исключительно к определенным группам лиц, причастным к принятию ключевых решений. Спустя полтора года пребывания президента Зеленского при власти уже очевидно, что деолигархизации не будет. Зато будет много шума из ничего, как с планом приватизации, например.

Итого — страна снова останется с одной из самых недоразвитых экономик Европы с ВВП ниже, чем у соседней Польши, в 3,8 раза. Впору придумать собственное "экономическое чудо" для качественного рывка. Но его нет. Как нет надежды, что в 2021-м страна все же выстоит при встрече со снежным комом угроз.

Как мы оценивали вероятность наступления кризиса в экономике

Оценку вероятность наступления экономического кризиса в Украине и угроз-2021 для Фокуса провели: Евгения Ахтырко, аналитик Concorde Capital; Глеб Вышлинский, исполнительный директор ЦЭС; Сергей Николайчук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU; Дмитрий Чурин, глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital; Егор Киян, аналитик по экономическим вопросам МЦПИ; Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических исследований; Даниил Монин, эксперт экономического департамента Украинского института будущего; Арина Цатурян, младший эксперт экономических программ Украинского института будущего.

Эксперты оценивали экономические угрозы по 10-балльной шкале, анализируя их влияние на общее состояние экономики Украины в 2021 году (в случае реализации негативного сценария — реализации той или иной угрозы).

Долговой кризис

В 2021 году Украина рискует столкнуться с трудностями в погашении внешних займов

Оценка 6,6 балла

[ + – ] Погашение внешних займов - одна из вероятных причин экономического кризиса Фото: Getty Images

К концу ноября 2020 года госдолг Украины достиг 2398,20 млрд грн, или $84,24 млрд. В частности, зарубежным кредиторам страна должна 1463,84 млрд грн, или $51,42 (61,04% от общей суммы).

На фоне сокращения ВВП Украины, которое, по оценкам Минэкономики, за 11 месяцев 2020-го составило 4,7%, соотношение госдолга к ВВП достигло 64%, тогда как для финансовой безопасности государства этот показатель не должен превышать 60%.

Повышение долговой нагрузки в период экономического кризиса — закономерное явление. Однако долги приходится отдавать. В 2021-м Украине предстоит выплатить 585,13 млрд грн, в том числе внешним кредиторам — около $5,72 (в пересчете по среднегодовому курсу госбюджета — 29,1 UAH/USD).

Самым горячим на долговом фронте обещает стать сентябрь, когда Украине предстоит выплатить 101,77 млрд грн, из них внешним кредиторам — около $2,8 млрд.

"К осени приблизимся к значительным выплатам по внешнему долгу. Есть реальная угроза, что к этому периоду мы подойдем без выполненных обязательств и поддержки МВФ, — предупреждает Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии. — Это означает риск финансового кризиса и подрыв доверия внешних и внутренних инвесторов".

В связи с невозможностью рассчитаться с долгами на повестке дня может встать реструктуризация госдолга. Так считает Сергей Николайчук из ICU. Это обернется негативными последствиями: девальвацией гривни, ростом инфляции, сокращением доходов граждан, падением инвестиций.

[ + – ] Помесячные выплаты госдолга в 2021 году Фото: Людмила Лысак (инфографика)

"Низкий кредитный рейтинг страны, возможное объявление дефолта, отток оставшегося капитала, ослабление нацвалюты, клеймо failed state [несостоявшегося государства], невозможность брать следующие займы для развития экономики и попадание в замкнутую ловушку бедности", — перечисляет возможные последствия долгового кризиса Егор Киян, аналитик Международного центра перспективных исследований.

Напомним, в 2015 году Украина уже реструктуризировала госдолг. Вследствие этого наша страна на четыре года потеряла доступ к заимствованиям на внешних рынках. Тогда у страны была лишь поддержка МВФ.

Впрочем, при всей тяжести последствий вероятность дефолта и реструктуризации долгов в 2021 году, по оценкам опрошенных Фокусом экспертов, не так уж высока.

"Даже без нового финансирования МВФ и других внешних кредиторов уровень валютных резервов на начало года достаточен, чтобы покрыть выплаты по внешним займам", — заключает Евгения Ахтырко, аналитик инвесткомпании Concorde Capital.

Коллапс в энергетике — еще один предвестник экономического кризиса в Украине

Накопленные долги перед производителями, убытки "Энергоатома", сложная ситуация на рынке газа в 2021 году угрожают энергобезопасности страны

Оценка 6,3 балла

[ + – ] На энергетическом рынке накапливается дисбаланс Фото: Getty Images

На украинском энергетическом рынке накапливаются дисбалансы. По состоянию на 19 января 2021 года долг перед производителями зеленой энергии — 24,4 млрд грн, а это 50% от объема обязательств за 2020 год. Но жертвами проблем в энергоотрасли стали не только предприятия возобновляемых источников энергии.

"Многомиллиардные задолженности между участниками рынка электроэнергии стали следствием провала эффективного регулирования в секторе, — комментирует Дмитрий Чурин, глава аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital. — Реформа энергорынка, которая выглядит правильной по сути, на практике обернулась колоссальными убытками, прежде всего для "Энергоатома". За январь — сентябрь 2020 года чистый убыток этой госкомпании составил 5,3 млрд грн по сравнению с чистой прибылью 4,2 млрд грн за аналогичный период 2019 года".

24,4 млрд грн задолжало государство зеленым станциям за поставленную электроэнергию в 2020 году

По мнению Арины Цатурян, младшего эксперта экономических программ Украинского института будущего, из-за неэффективной системы тарифообразования системообразующие компании "Укрэнерго" и "Энергоатом" оказались на грани банкротства. "Если подходы к ценообразованию не изменятся, долги продолжат расти, что грозит глубоким кризисом и банкротствами", — предупреждает Цатурян.

Начало 2021 года для энергорынка стало горячим. В январе из-за сезонного снижения показателей солнечных и ветровых электростанций и дефицита угля на складах ТЭС и ТЭЦ в Украине образовался дефицит электроэнергии. Пока власти обещают обойтись без веерных отключений, но с учетом названных проблем рынка не исключено, что отключения будут.

В зоне турбулентности в начале 2021 года оказался рынок газа. После вступления в силу Закона "О рынке газа", отменяющего спецобязательство НАК "Нафтогаз Украины" поставлять газ населению по регулируемому тарифу, для потребителей начали действовать рыночные цены и появилась возможность выбора поставщика.

Но во втором полугодии 2020 года на мировых рынках резко взлетела стоимость голубого топлива, и поставщики газа в Украине в январе взвинтили цены по сравнению с летними ориентировочно в 1,5–2 раза, до 7,2–10,8 грн за 1 куб. м.

[ + – ] Динамика средневзвешенной цены газа Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Ситуация создала социальное напряжение. Чтобы урегулировать конфликт, правительство перевело рынок газа в ручной режим, установив до конца отопительного сезона или завершения карантина граничную цену на газ 6,99 грн за куб. м (без учета тарифа на распределение). Однако Закон "О рынке газа" никто не отменял, и в следующем отопительном сезоне населению, вероятно, придется платить реальную цену. Вопрос же покрытия убытков поставщикам правительство оставило открытым.

Проблема долгов, которая терзает энергетику, не обошла и рынок газа. В середине января 2021 года задолженность перед "Нафтогазом" за природный газ достигла 83,5 млрд грн.

"В 2021 году продлится рост задолженности в генерации, поставке электроэнергии, газа и тепла населению, — говорит Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических исследований. — Продлится практика кредитования предприятий для погашения долгов за счет госбанков и выпуска ОВГЗ. Для решения проблемы долгов за газ могут принять соответствующий законопроект".

По мнению собеседника Фокуса, ситуация будет развиваться в сторону роста тарифов и постепенной приватизации сферы ЖКХ.

Дыра в казне тоже может спровоцировать кризис в экономике Украины

Бюджет на 2021 год сверстан с дефицитом 5,5% от ВВП. Если на финансирование социальных программ понадобится больше запланированного, разрыв будет расти

Оценка 6 баллов

[ + – ] Дорожное строительство Фото: УНИАН

"У нас сбалансированный бюджет, и мы знаем, как финансировать дефицит", — утверждал Сергей Марченко, министр финансов Украины, в интервью австрийскому изданию Der Standard. Однако в экспертной среде оптимизм главы Минфина разделяют не все. В частности, Павел Кухта, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, в своем профиле в Facebook отмечает, что на 28 декабря 2020 года неоплаченные финансовые обязательства казначейства составили 17 млрд грн, из которых более 7 млрд — защищенные расходы. По мнению Кухты, бюджетом на 2021 год запрограммировано повторение подобного бюджетного кризиса.

Во многом перспективы выполнения госбюджета-2021 зависят от денег МВФ. В случае отсутствия компромисса с Фондом (см. Угроза №5) с финансированием дефицита могут возникнуть сложности. Соответственно, своевременное выполнение расходной части бюджета осложнится. Наиболее опасным решением для проведения бюджетных выплат в такой ситуации может стать выпуск дополнительной гривни, не подкрепленной товарами или услугами. Такие действия могут спровоцировать гиперинфляцию.

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Кроме этого, Евгения Ахтырко, аналитик инвесткомпании Concorde Capital, указывает на высокие риски неудовлетворительного управления бюджетными ресурсами и неверную расстановку приоритетов, как это было в 2020 году, когда деньги из бюджетного фонда борьбы с коронавирусом перекидывали на дорожное строительство, а потом снова частично перенаправляли на нужды медицины.

Напомним, в бюджете на 2021 год на президентскую программу "Большая стройка", в рамках которой строят и ремонтируют дороги и мосты, выделяется значительная по украинским меркам сумма — 150 млрд грн. Будут ли инфраструктурные проекты финансироваться в ущерб другим значимым статьям, в том числе социальным, — вопрос открытый.

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических исследований, не исключает, что вопрос дефицита госбюджета будут решать за счет сокращения социально значимых программ, перевода помощи населению от государства в другой формат — в безденежную форму — или передавать подобные заботы местным бюджетам, у которых на это может не найтись денег.

[ + – ] Прогноз дефицита госбюджета Фото: Людмила Лысак (инфографика)

По мнению Сергея Николайчука, главы департамента макроэкономических исследований группы ICU, следствием реализации риска невыполнения бюджета кроме экономических проблем станет нарастание политической турбулентности. Об этом же говорит Егор Киян, аналитик по экономическим вопросам МЦПИ: "Неправильное преодоление дефицита с обрезанием социальной и бюджетной сферы может привести к протестам, популизму и худшему экономическому росту".

Хорошая новость: вероятность наступления бюджетного кризиса считают высокой не все опрошенные Фокусом эксперты.

В частности, Арина Цатурян, младший эксперт экономических программ Украинского института будущего, прогнозирует перевыполнение бюджета 2021 года по доходам на фоне ускорения инфляции (см. Угроза №6). В этом случае проблемы с финансированием дефицита госбюджета могут проявиться лишь в конце года и они не затронут социально значимые статьи.

Курс гривны от 30 USDUAH и выше

Доллар по 30 в 2021 году может стать реальностью. Но привыкшая к дешевеющей гривне экономика Украины этот рывок переживет.

Оценка 5,1 балла

[ + – ] Курс валют, курс гривны Фото: Getty Images

В январе 2021 года официальный курс нацвалюты составил около 28,2 USDUAH. Ориентиром для госбюджета-2021 стал курс 29,1 USDUAH. Следовательно, заложенный Кабмином среднегодовой показатель предполагает более заметное проседание гривны в отдельные периоды или к концу года. Хотя большинство прогнозов курса гривны на 2021 год сосредоточены в диапазоне 28–29 USDUAH, более заметную девальвацию исключать нельзя.

"В 2021-м ожидаем ухудшения сальдо счета текущих операций за счет опережающего роста импорта, — говорит Арина Цатурян, младший эксперт экономических программ Украинского института будущего. — Чтобы сбалансировать платежный баланс, НБУ, вероятно, будет проводить умеренную девальвацию".

Напомним, в кризисном 2020 году импорт в Украине сократился намного существеннее, чем экспорт. Дефицит торговли товарами за январь — октябрь 2020-го сузился до $4,8 млрд по сравнению с $11,6 млрд за тот же период 2019 года. С учетом услуг дефицит составил $1 млрд против $10,4 млрд годом ранее, благодаря чему в Украине кризис 2020 года не сопровождался резкой девальвацией, как это было в предыдущие кризисные периоды.

[ + – ] Курс национальной валюты по отношению к доллару Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Однако в 2021 году тренд изменится. По мере восстановления украинской и мировой экономики и открытия границ импорт начнет отыгрывать утраченные позиции, тем более с учетом роста цен на энергоносители, что будет давить на курс.

Влияние гипотетического проседания гривны до 30–32 USDUAH на экономику будет двунаправленным.

"Слабая гривна сыграет на пользу экспортерам и госбюджету, которые получат больше доходов после конвертации выручки от внешних операций, — говорит Егор Киян, аналитик по экономическим вопросам МЦПИ. — С другой стороны, нам предстоит возвращать долги, в том числе внешние, а слабая гривна усложняет процесс "сбора чемодана денег" и его конвертации".

[ + – ] Прогнозируемый среднегодовой курс 2021 Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Кроме того, Киян напоминает, что энергоресурсы Украина в основном импортирует. И ослабление гривни ожидаемо приведёт к подорожанию большинства товаров и услуг, а также снижению покупательной способности населения.

Впрочем, доллар по 30 не станет для украинской экономики и граждан катастрофой.

"Девальвация около 10% (до 31–32 USDUAH) не выступает важным риском, способным вызвать существенные негативные последствия", — уверен Сергей Николайчук, глава департамента макроэкономических исследований ICU.

С протянутой рукой. Как пережить экономический кризис без кредитов МВФ?

В 2021 году Украина рискует остаться без кредитов МВФ и других источников для финансирования раздутого дефицита госбюджета

Оценка 5,1 балла

Фото: Getty Images

С 21 декабря 2020 года миссия МВФ начала работать в Украине в карантинном онлайн-формате. На кону стоит продолжение финансирования в рамках действующей программы stand-by общей суммой $5 млрд, из которых в 2020 году Украина уже получила $2,5 млрд. Второй транш — около $1,6 млрд — должен был поступить в страну еще осенью 2020 года. Однако финансирование Фонд поставил на паузу.

В декабре 2020-го в Национальном банке Украины в ответ на запрос Фокуса сообщили, что в центре внимания Фонда оставались госбюджет-2021, расходы COVID-фонда и антикоррупционная политика. И хотя украинские власти по поводу транша излучают оптимизм, эксперты комментируют ситуацию скептически.

"Мы оцениваем этот риск как средний. Переговоры с МВФ продолжаются, но пока нет ясности, как в МВФ оценят ситуацию в сфере борьбы с коррупцией и в регулировании газового рынка", — говорит Евгения Ахтырко, аналитик инвесткомпании Concorde Capital.

Напомним, запуск рынка газа для населения, который состоялся в августе 2020 года, был в числе договоренностей с МВФ. Когда в январе 2021 года в ответ на рост рыночных цен на голубое топливо правительство до конца отопительного сезона или завершения карантина ввело граничную цену на газ 6,99 грн за 1 куб. м, реформа рынка заглохла.

[ + – ] Сколько Украина планирует занять в 2021 году Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Если финансирование МВФ не возобновится, Украине придется полагаться на внешний и внутренний рынки заимствований. Евгения Ахтырко сомневается, что 2021 год ознаменуется массовым и стабильным притоком нерезидентов на рынок гривневых ОВГЗ из-за высокой оценки внутренних рисков и наличия альтернативных источников инвестирования.

"Текущие условия позволяют размещать среднесрочные ОВГЗ под 12%, но нет уверенности, что под такой процент можно будет одалживать деньги в необходимом объеме весь этот год, — продолжает Дмитрий Чурин, глава аналитического департамента Eavex Capital. — Соответственно, Минфину либо придется повышать ставки по ОВГЗ, либо выходить с предложением бумаг со сроком обращения в несколько месяцев". По его мнению, злоупотребление краткосрочными займами углубляет зависимость от спекулятивной составляющей финансового рынка.

Если с привлечением новых долгов возникнут проблемы, стране придется рассчитывать на собственные силы. Как отмечает Сергей Николайчук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU, Украина будет вынуждена использовать накопленные запасы (считай — резервы) или сокращать расходы госбюджета, что ухудшит перспективы экономического восстановления в 2021 году и более отдаленной перспективе.

Не по карману. Грозит ли рост инфляции кризисом в экономике?

Украинцам не стоит привыкать к стабильности цен. Не исключено, что инфляция по итогам 2021 года превысит 8%

Оценка 5 баллов

Фото: Getty Images

Практически все макро­экономические прогнозы на 2021 год предполагают ускорение инфляции в Украине по сравнению с 2020 годом. В частности, Нацбанк 21 января 2020 года повысил свой инфляционный прогноз до 7%. По его оценкам, в январе 2021 года инфляция в годовом измерении достигнет 6,2%, в марте — 7%, в июне — 8%. Инфляционный всплеск там объясняют подорожанием продовольствия из-за плохого урожая. При отсутствии дополнительных негативных факторов в Нацбанке ожидают, что до конца года инфляция замедлится до 7%, а в первой половине 2022-го войдет в целевой диапазон около 5%.

Несмотря на ожидаемое ускорение инфляции, Нацбанк 21 января сохранил учетную ставку 6% годовых. За счет мягкой монетарной политики регулятор рассчитывает стимулировать экономику.

"Когда инфляция становится результатом ослабления монетарной политики с целью стимулирования экономразвития, расти будут не только цены, но и зарплаты, и бизнесы. Но такое возможно лишь при скоординированном взаимодействии всех органов власти, чего, к сожалению, у нас нет", — рассуждает Егор Киян, аналитик по экономическим вопросам МЦПИ.

[ + – ] Прогноз роста цен в Украине Фото: Людмила Лысак (инфографика)

В то же время негативные факторы в 2021 году могут вынудить Нацбанк изменить тренд и, напротив, ужесточить монетарную политику.

"Инфляция может отклоняться от целей НБУ, и даже более чем на 3 п. п. Если это произойдет из-за временных факторов, реакция со стороны НБУ будет минимальной. Но в случае значительного перегрева спроса или девальвации гривни вследствие оттока капитала Нацбанк будет вынужден существенно повышать процентные ставки, что будет тормозить экономическое восстановление", — говорит Сергей Николайчук из ICU. В таком случае за сдерживание инфляции в адекватных рамках придётся заплатить экономическим ростом. Впрочем, Николайчук считает, что в таком случае у НБУ не будет выбора, иначе страна рискует оказаться в ситуации тотальной макрофинансовой дестабилизации. Хотя это и маловероятный сценарий.

Умеренную инфляцию до 10% опрошенные Фокусом эксперты не считают серьезной угрозой для экономики.

"В базовом сценарии на 2021 год мы оцениваем инфляцию в Украине на уровне 9,5%, — говорит Даниил Монин, эксперт экономического департамента Украинского института будущего. — Такая инфляция позволяет наращивать долларовый ВВП страны, минимизирует проблемы с дефицитом бюджета и уменьшает размер государственных расходов по отношению к ВВП".

С другой стороны, куда более опасной для экономики и граждан может стать двузначная инфляция, как это было в Украине в 2014–2015 годах. По мнению Арины Цатурян, младшего эксперта экономических программ Украинского института будущего, такая инфляция будет сдерживать инвестиционную активность и съедать сбережения граждан. Главную опасность раскручивания инфляции собеседница Фокуса видит в неэффективной бюджетной политике (Угроза №3).

Министры, на выход!

В 2021 году эксперты не исключают громких отставок во власти. Но от смены лиц у руля может быть и польза

Оценка 4,4 балла

[ + – ] Вероятные отставки могут сказаться на ситуации в экономике Фото: УНИАН

В 2020 году в самом начале коронакризиса ушел в отставку Кабмин Алексея Гончарука. Весной 2016-го, когда пострадавшая от войны с Россией и глубокого кризиса украинская экономика едва отталкивалась от дна после затяжного политического кризиса, в отставку отправили Кабмин Арсения Яценюка. То есть разгонять правительство в непростой для экономики период — для Украины практика привычная.

"Если менять эффективную власть на неэффективную, будет очевидное негативное влияние, но в нашем случае от перестановки слагаемых сумма не меняется. Правительство так и не наладило эффективного диалога ни с внутренними, ни с внешними стейкхолдерами, и его смену никто не заметит", — говорит Егор Киян, аналитик по экономическим вопросам МЦПИ.

Более того, некоторые опрошенные эксперты видят в возможной смене состава Кабмина или его экономического блока не столько угрозу, сколько хорошую перспективу для страны.

"Это даже не риск, а скорее возможность. Ведь Марченко [министр финансов] раздул государственный бюджет и выступает против вывода Украины из тормозящей экономический рост парадигмы. А министр экономики [Игорь Петрашко] вообще незаметен в правительстве", — уверен Даниил Монин, эксперт экономического департамента Украинского института будущего.

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Вероятность громких отставок практически все опрошенные Фокусом эксперты оценивают как высокую.

"Рейтинги власти продолжают снижаться. Правительство демонстрирует низкий уровень компетентности и профессионализма в вопросах, имеющих большой общественный резонанс", — говорит Евгения Ахтырко, аналитик инвесткомпании Concorde Capital. Она подчеркивает, что формальным поводом для смены правительства могут стать низкие экономические показатели Украины, однако истинной причиной скорее станет перераспределение сфер влияния между группами интересов.

"Сегодня можно говорить о конце поствыборного олигархического консенсуса, который находил отражение в правительственной политике, — продолжает Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических исследований. — В 2021 году финансово-промышленные группы вернутся к конфликтам интересов, что приведет к еще более глобальному политическому кризису".

И все же отставка правительства Дениса Шмыгаля не расценивается как серьезная угроза для экономики, хотя в итоге влияние этого риска зависит от состава преемников, а также от того, спровоцирует ли это политический кризис. Украинский институт будущего в своем базовом и пессимистическом прогнозе на 2021 год даже предположил отсутствие коалиции в парламенте и досрочные парламентские выборы, что заблокирует проведение реформ и отпугнет иностранных инвесторов. Впрочем, последние и так вдоволь напуганы происходящим в стране.