Международные резервы НБУ за февраль сократились на $0,2 млрд

Нынешний объем резервов в четыре раза превышает объем платежей по внешнему долгу в 2021 году.

Международные (золотовалютные) резервы НБУ на 1 марта составляли $28,6 млрд по сравнению с $28,5 млрд на середину месяца и $28,8 млрд – на его начало, сообщил глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин.

Эта сумма в четыре раза превышает плановый объем платежей правительства и Национального банка по внешней задолженности в 2021 году ($7,2 млрд), отметил он. В частности, МВФ в текущем году Украина должна заплатить $1,6 млрд.

По словам Данилишина, обменный курс гривны на межбанковском рынке в течение прошлой недели находился в боковом тренде, не превышая $28 грн/$1.

Тренд на фондовом и валютном рынке – это общее направление изменения цен. Различают повышательный (бычий), понижательный (медвежий) и нейтральный (боковой) тренды.

"Незначительное преобладание спроса на валюту со стороны клиентов банков над ее предложением (в среднем за день на $8 млн) было сформировано, главным образом, на форвардном сегменте рынка", – отметил Данилишин.

При этом он обратил внимание на увеличение продажи иностранной валюты физическими лицами на наличном рынке, что позволило банкам увеличить выкуп валюты.

Напомним, на начало 2021 года международные резервы Украины составляли $29,11 млрд. В Нацбанке отмечали, что в декабре 2020 года резервов удалось увеличить на 3 млрд долларов. Этого удалось достичь благодаря поступлению средств от облигаций внутреннего государственного займа ОВГЗ ($1 млрд) и размещению еврооблигаций (670 млн евро), а также позитивному сальдо торговли НБУ на межбанке. Из-за валютных колебаний курса валют в разные периоды 2020 года Нацбанку удалось выкупить валюты на 289,2 млн долларов.

В июне прошлого года Украине удалось получить от МВФ транш на сумму 2,1 млрд долларов.

По состоянию на июль 2020 года международные валютные резервы составляли 28,8 млрд долларов.