Міжнародні резерви НБУ за лютий скоротилися на $ 0,2 млрд

Нинішній обсяг резервів у чотири рази перевищує обсяг платежів за зовнішнім боргом у 2021 році.

Міжнародні (золотовалютні) резерви НБУ на 1 березня становили $ 28,6 млрд порівняно з $ 28,5 млрд на середину місяця і $ 28,8 млрд — на його початок, повідомив голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин.

Ця сума в чотири рази перевищує плановий обсяг платежів уряду і Національного банку за зовнішньою заборгованістю у 2021 році ($ 7,2 млрд), зазначив він. Зокрема, МВФ у поточному році Україна повинна заплатити $ 1,6 млрд.

За словами Данилишина, обмінний курс гривні на міжбанківському ринку протягом минулого тижня перебував у бічному тренді, не перевищуючи $ 28 грн/$ 1.

Тренд на фондовому і валютному ринках — це загальний напрямок зміни цін. Розрізняють підвищувальний (бичачий), знижувальний (ведмежий) і нейтральний (бічний) тренди.

"Незначне переважання попиту на валюту з боку клієнтів банків над її пропозицією (у середньому за день на $ 8 млн) було сформоване, головним чином, на форвардному сегменті ринку", — зазначив Данилишин.

При цьому він звернув увагу на збільшення продажу іноземної валюти фізичними особами на готівковому ринку, що дозволило банкам збільшити викуп валюти.

Нагадаємо: на початку 2021 року міжнародні резерви України становили $ 29,11 млрд. У Нацбанку зазначали, що в грудні 2020 року резервів вдалося збільшити на 3 млрд доларів. Цього вдалося досягти завдяки надходженню коштів від облігацій внутрішньої державної позики ОВДП ($ 1 млрд) і розміщенню єврооблігацій (670 млн євро), а також позитивному сальдо торгівлі НБУ на міжбанку. Через валютні коливання курсу валют у різні періоди 2020 року Нацбанку вдалося викупити валюти на 289,2 млн доларів.

У червні минулого року Україні вдалося отримати від МВФ транш на суму 2,1 млрд доларів.

Станом на липень 2020 року міжнародні валютні резерви становили 28,8 млрд доларів.