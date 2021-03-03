Украина готовит обновленный меморандум с МВФ, – Марченко

Для получения нового транша кредита Украина должна взять на себя новые обязательства.

Правительство готовит обновленный меморандум с Международным валютным фондом (МВФ). Для получения транша кредита необходимо взять новые обязательства. Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью изданию "Сегодня".

По его словам, обновленный Меморандум предусматривает новые сроки и маркеры.

"Мы находимся в процессе разработки и дискутируем о конфигурации этих параметров. Основные темы: антикоррупционные мероприятия, судебная реформа, энергетический рынок, фискальные обязательства, в частности по бюджетным параметрам. Есть вопрос о вхождении Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц", – пояснил министр.

Он признал, что в декабре "наши ожидания были более оптимистичными". Тогда было меньше вопросов, требующих решений. Сегодня в связи с ситуацией на энергетических рынках возникли дополнительные аспекты, которые требуют согласования с миссией МВФ", – сказал министр.

Марченко не стал отвечать на вопрос, когда Украина может получить деньги от МВФ. "Нужно начать работать над текстом меморандума и получить Staff-Level Agreement – одобренное соглашение на уровне персонала. И дальше выполнять условия пересмотра программы", – сказал он.

Напомним, миссия МВФ работала с Украиной в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. В итоге стороны не договорились о пересмотре программы stand-by, поэтому решение о выделении транша пока не может быть принято.

Меморандум между властями Украины и МВФ был подписан в начале 2020 года. Совет директоров МВФ 9 июня 2020 года утвердил программу stand-by для Украины, рассчитанную на 18 месяцев с общим финансированием $5 млрд. Украина 12 июня получила первый и на данный момент единственный транш в размере $2,1 млрд.

Переговоры с МВФ о получении нового транша "проходят в спокойном режиме", говорил министр финансов Сергей Марченко в интервью 11 февраля.

«Возникают новые вопросы, в частности, регулирование рынка газа. Сейчас выстраиваются параметры, каким образом это должно быть согласовано с МВФ. Остаются и старые вопросы: антикоррупционная структура, НАПК, НАБУ, судебная реформа», – пояснил он.

Марченко добавил, что остаются невыполненными и структурные маяки прошлого года по закону о банках и банковской деятельности. Продолжаются дискуссии относительно бюджетных параметров 2022 года, чтобы уложиться в 3,5% дефицита госбюджета.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что МВФ выделит Украине только один транш кредита в 2021 году на сумму $0,7 млрд. Агентство считает, что завершение первого пересмотра программы stand-by будет сложным. В частности, будет проблематичным одобрение парламентом законодательства о борьбе с коррупцией и о судебной реформе.

Однако в Fitch считают, что в Украине больший политический стимул для выполнения условий МВФ появится во второй половине 2021 года. Это будет связано с необходимостью выплаты $2,2 млрд в сентябре и резким увеличением потребности в финансировании бюджета ближе к концу года.