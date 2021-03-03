Україна готує оновлений меморандум з МВФ, — Марченко

Для отримання нового траншу кредиту Україна повинна взяти на себе нові зобов'язання.

Уряд готує оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Для отримання траншу кредиту необхідно взяти нові зобов'язання. Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю виданню "Сегодня".

За його словами, оновлений Меморандум передбачає нові терміни і маркери.

"Ми в процесі розробки і дискутуємо про конфігурацію цих параметрів. Основні теми: антикорупційні заходи, судова реформа, енергетичний ринок, фіскальні зобов'язання, зокрема за бюджетними параметрами. Є питання про входження Ощадбанку в Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", — пояснив міністр .

Він визнав, що в грудні "наші очікування були більш оптимістичними". Тоді було менше питань, які потребують вирішення. Сьогодні у зв'язку із ситуацією на енергетичних ринках виникли додаткові аспекти, які вимагають узгодження з місією МВФ", — сказав міністр.

Марченко не став відповідати на питання, коли Україна може отримати гроші від МВФ. "Потрібно почати працювати над текстом меморандуму і отримати Staff-Level Agreement — схвалену угоду на рівні персоналу. І далі виконувати умови перегляду програми", — сказав він.

Нагадаємо: місія МВФ працювала з Україною в період з 21 по 23 грудня 2020 року і з 11 січня по 12 лютого 2021 року. У результаті сторони не домовилися про перегляд програми stand-by, тому рішення про виділення траншу поки не може бути прийнято.

Меморандум між владою України і МВФ був підписаний на початку 2020 року. Рада директорів МВФ 9 червня 2020 року затвердила програму stand-by для України, розраховану на 18 місяців із загальним фінансуванням $ 5 млрд. Україна 12 червня отримала перший і наразі єдиний транш розміром $ 2,1 млрд.

Переговори з МВФ про отримання нового траншу "проходять у спокійному режимі", говорив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю 11 лютого.

«Виникають нові питання, зокрема, регулювання ринку газу. Наразі пропонуються параметри, яким чином це повинно бути узгоджено з МВФ. Залишаються і старі питання: антикорупційна структура, НАПКА, НАБУ, судова реформа», — пояснив він.

Марченко додав, що залишаються невиконаними і структурні маяки минулого року згідно із законом про банки і банківську діяльність. Тривають дискусії щодо бюджетних параметрів 2022 року, щоб укластися в 3,5% дефіциту держбюджету.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що МВФ виділить Україні тільки один транш кредиту у 2021 році на суму $ 0,7 млрд. Агентство вважає, що завершення першого перегляду програми stand-by буде складним. Зокрема, буде проблематичним схвалення парламентом законодавства про боротьбу з корупцією і про судову реформу.

Однак у Fitch вважають, що в Україні більший політичний стимул для виконання умов МВФ з'явиться в другій половині 2021 року. Це буде пов'язано з необхідністю виплати $ 2,2 млрд у вересні і різким збільшенням потреби у фінансуванні бюджету ближче до кінця року.