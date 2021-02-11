Марченко: Ми не збираємося відмовлятися від співпраці з МВФ

Програма stand-by з МВФ закінчується в грудні цього року, і Мінфін вважає, що Україна ще може отримати нові транші в її рамках.

Переговори з МВФ про отримання нового траншу "проходять в спокійному режимі", сказав міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю УНІАН.

"Виникають нові питання, зокрема, регулювання ринку газу. Зараз вибудовуються параметри, яким чином це повинно бути узгоджено з МВФ. Залишаються і старі питання: антикорупційна структура, НАЗК, НАБУ, судова реформа", — пояснив він.

Залишаються невиконаними і структурні маяки минулого року згідно із законом про банки та банківську діяльність. Тривають дискусії щодо бюджетних параметрів 2022 року, щоб укластися в 3,5% дефіциту держбюджету.

Нинішня програма stand-by з МВФ розрахована на 18 місяців, вона закінчується в грудні цього року. В її рамках Україна отримала лише перший транш, виділений відразу після підписання програми. Наступний транш був запланований на серпень минулого року, його немає досі.

Незважаючи на це, Україна виконує всі свої зобов'язання з обслуговування і погашення боргів. "Це — захищені видатки, і немає ніяких підстав вважати, що відсутність траншу вплине на можливості держави обслуговувати боргові зобов'язання", — запевнив міністр.

Але співпраця з МВФ — це "основний сценарій", сказав Марченко. Перш за все тому, що цей курс дозволяє очікувати продовження співпраці зі Світовим банком, з Європейською комісією. "Це дозволить запозичувати під більш низьку прибутковість, підвищить вартість наших цінних паперів і знизить боргові ризики країни", — пояснив він.

Марченко також пояснив свої раніше зроблені заяви про плани відмовитися в найближчі роки від кредитування Міжнародного валютного фонду. "Йдеться про кредитування бюджету. Варіант, коли МВФ кредитує бюджет, нетиповий для нього. Більш зрозумілим і заведеним є перехід на умови, коли кошти від МВФ поповнюють резерви НБУ та в основному спрямовані на підтримку платіжного балансу. Є відповідні розрахунки, щоб говорити про ймовірності відмови у 2023 від кредитів безпосередньо в бюджет. Зробимо для цього все необхідне в 2021-2022 роках", — сказав міністр.

Нагадаємо, місія МВФ, яка займається першим переглядом програми співпраці з Україною у форматі stand-by, відновила роботу 11 січня.

Заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова заявляла, що їх відомство виконало всі умови для отримання траншу від МВФ. Однак отримання українською стороною чергових двох траншів від Міжнародного валютного фонду по 700 мільйонів доларів перенесено на 2021 рік.

Марченко на початку лютого говорив, що МВФ вимагав від України встановити правила для Вищої ради правосуддя, під загрозою ненадання другій частині кредитного траншу.

Протягом п'ятої сесії, яка триватиме з лютого по липень 2021 року, Верховна Рада зосередиться на "структурних маяках" МВФ. Про це сказав глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.