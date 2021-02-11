Марченко: Мы не собираемся отказываться от сотрудничества с МВФ

Программа stand-by с МВФ заканчивается в декабре этого года, и Минфин считает, что Украина еще может получить новые транши в ее рамках.

Переговоры с МВФ о получении нового транша "проходят в спокойном режиме", сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью УНИАН.

"Возникают новые вопросы, в частности, регулирование рынка газа. Сейчас выстраиваются параметры, каким образом это должно быть согласовано с МВФ. Остаются и старые вопросы: антикоррупционная структура, НАПК, НАБУ, судебная реформа", – пояснил он.

Остаются невыполненными и структурные маяки прошлого года по закону о банках и банковской деятельности. Продолжаются дискуссии относительно бюджетных параметров 2022 года, чтобы уложиться в 3,5% дефицита госбюджета.

Нынешняя программа stand-by с МВФ рассчитана на 18 месяцев, она заканчивается в декабре этого года. В ее рамках Украина получила только первый транш, выделенный сразу после подписания программы. Следующий транш был запланирован на август прошлого года, его нет до сих пор.

Несмотря на это, Украина выполняет все свои обязательства по обслуживанию и погашению долгов. "Это – защищенные расходы, и нет никаких оснований считать, что отсутствие транша повлияет на возможности государства обслуживать долговые обязательства", – заверил министр.

Но сотрудничество с МВФ – это "основной сценарий", сказал Марченко. Прежде всего потому, что этот курс позволяет ожидать продолжения сотрудничества со Всемирным банком, с Европейской комиссией. "Это позволит заимствовать под более низкую доходность, повысит стоимость наших ценных бумаг и снизит долговые риски страны", – пояснил он.

Марченко также пояснил свои ранее сделанные заявления о планах отказаться в ближайшие годы от кредитования Международного валютного фонда. "Речь идет о кредитовании бюджета. Вариант, когда МВФ кредитует бюджет, нетипичный для него. Более понятным и приемлемым является переход на условия, когда средства от МВФ пополняют резервы НБУ и в основном направлены на поддержку платежного баланса. Есть соответствующие расчеты, чтобы говорить о вероятности отказа в 2023-м от кредитов напрямую в бюджет. Сделаем для этого все необходимое в 2021–2022 годах", – сказал министр.

Напомним, миссия МВФ, которая занимается первым пересмотром программы сотрудничества с Украиной в формате stand-by, возобновила работу 11 января.

Замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова заявляла, что их ведомство выполнило все условия для получения транша от МВФ. Однако получение украинской стороной очередных двух траншей от Международного валютного фонда по 700 миллионов долларов перенесено на 2021 год.

Марченко в начале февраля говорил, что МВФ потребовал от Украины установить правила для Высшего совета правосудия, под угрозой непредоставления второй части кредитного транша.

В течение пятой сессии, которая продлится с февраля по июль 2021 года, Верховная Рада сосредоточится на "структурных маяках" МВФ. Об этом сказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.