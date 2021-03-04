Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге экономических свобод (инфографика)

Государство занимает 127 место из 178 — это лучший показатель за все года Независимости.

В ежегодном рейтинге экономических свобод от организации Heritage Foundation Украина поднялась на 7 позиций. Об этом стало известно в новой редакции рейтинга.

Украина из 178 стран в рейтинге занимает 127 место, годом ранее страна была на 134 месте. Наша страна находится в категории "Преимущественно несвободные". Рядом с Украиной в рейтинге находится Джибути и Мавритания — 126 и 128 место соответственно.

В исследовании отмечается, что в Украине улучшилась ситуация со свободой ведения бизнеса, монетарной политикой, но ухудшилась с верховенством права.

В пятерку лучших стран вошел Сингапур, Новая Зеландия, Австралия, Швейцария и Ирландия. У них от 81,4 до 89,7 баллов из 100 возможных. У Украины — 56,2.

[ + – ] Нынешний показатель самый высокий показатель за всю Независимость Фото: Скриншот

Соседние с Украиной страны находятся на таких местах:

Польша — 41;

Румыния — 43;

Венгрия — 55;

Словакия — 61;

Беларусь — 95;

Молдова — 85;

Россия — 92.

Фото: Скриншот

Рейтинг составляется на базе множества показателей, среди которых: эффективность госрегуляций, верховенство права, открытость рынков и ряда других.

Напомним, ранее украинский борщ попал в рейтинг лучших супов по версии CNN.

Ранее Киев впервые попал в два рейтинга об исследовании социально-экономического индекса городов Global Cities Report.