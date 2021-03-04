Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге экономических свобод (инфографика)
Государство занимает 127 место из 178 — это лучший показатель за все года Независимости.
В ежегодном рейтинге экономических свобод от организации Heritage Foundation Украина поднялась на 7 позиций. Об этом стало известно в новой редакции рейтинга.
Украина из 178 стран в рейтинге занимает 127 место, годом ранее страна была на 134 месте. Наша страна находится в категории "Преимущественно несвободные". Рядом с Украиной в рейтинге находится Джибути и Мавритания — 126 и 128 место соответственно.
В исследовании отмечается, что в Украине улучшилась ситуация со свободой ведения бизнеса, монетарной политикой, но ухудшилась с верховенством права.
В пятерку лучших стран вошел Сингапур, Новая Зеландия, Австралия, Швейцария и Ирландия. У них от 81,4 до 89,7 баллов из 100 возможных. У Украины — 56,2.
Соседние с Украиной страны находятся на таких местах:
- Польша — 41;
- Румыния — 43;
- Венгрия — 55;
- Словакия — 61;
- Беларусь — 95;
- Молдова — 85;
- Россия — 92.
Рейтинг составляется на базе множества показателей, среди которых: эффективность госрегуляций, верховенство права, открытость рынков и ряда других.
Напомним, ранее украинский борщ попал в рейтинг лучших супов по версии CNN.
Ранее Киев впервые попал в два рейтинга об исследовании социально-экономического индекса городов Global Cities Report.