Україна піднялася на 7 позицій в рейтингу економічних свобод (інфографіка)

Держава посідає 127 місце зі 178 — це найкращий показник за всі роки Незалежності.

У щорічному рейтингу економічних свобод від організації Heritage Foundation Україна піднялася на 7 позицій. Про це стало відомо в новій редакції рейтингу.

Україна зі 178 країн у рейтингу посідає 127 місце, роком раніше країна була на 134 місці. Наша країна знаходиться в категорії "Переважно невільні". Поруч з Україною в рейтингу знаходиться Джібуті й Мавританія — 126 і 128 місце відповідно.

У дослідженні наголошується, що в Україні покращилася ситуація зі свободою ведення бізнесу, монетарною політикою, але погіршилася з верховенством права.

У п'ятірку кращих країн увійшов Сінгапур, Нова Зеландія, Австралія, Швейцарія та Ірландія. У них від 81,4 до 89,7 балів зі 100 можливих. В України — 56,2.

[ + – ] Нинішній показник найвищий показник за всю Незалежність Фото: Скриншот

Сусідні з Україною країни знаходяться на таких місцях:

Польща — 41;

Румунія — 43;

Угорщина — 55;

Словаччина — 61;

Білорусь — 95;

Молдова — 85;

Росія — 92.

Фото: Скріншот

Рейтинг складається на базі безлічі показників, серед яких: ефективність держрегуляції, верховенство права, відкритість ринків і низки інших.

Нагадаємо, раніше український борщ потрапив до рейтингу кращих супів за версією CNN.

Раніше Київ вперше потрапив у два рейтинги про дослідження соціально-економічного індексу міст Global Cities Report.