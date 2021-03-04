Україна піднялася на 7 позицій в рейтингу економічних свобод (інфографіка)
Держава посідає 127 місце зі 178 — це найкращий показник за всі роки Незалежності.
У щорічному рейтингу економічних свобод від організації Heritage Foundation Україна піднялася на 7 позицій. Про це стало відомо в новій редакції рейтингу.
Україна зі 178 країн у рейтингу посідає 127 місце, роком раніше країна була на 134 місці. Наша країна знаходиться в категорії "Переважно невільні". Поруч з Україною в рейтингу знаходиться Джібуті й Мавританія — 126 і 128 місце відповідно.
У дослідженні наголошується, що в Україні покращилася ситуація зі свободою ведення бізнесу, монетарною політикою, але погіршилася з верховенством права.
У п'ятірку кращих країн увійшов Сінгапур, Нова Зеландія, Австралія, Швейцарія та Ірландія. У них від 81,4 до 89,7 балів зі 100 можливих. В України — 56,2.
Сусідні з Україною країни знаходяться на таких місцях:
- Польща — 41;
- Румунія — 43;
- Угорщина — 55;
- Словаччина — 61;
- Білорусь — 95;
- Молдова — 85;
- Росія — 92.
Рейтинг складається на базі безлічі показників, серед яких: ефективність держрегуляції, верховенство права, відкритість ринків і низки інших.
Нагадаємо, раніше український борщ потрапив до рейтингу кращих супів за версією CNN.
Раніше Київ вперше потрапив у два рейтинги про дослідження соціально-економічного індексу міст Global Cities Report.