Украинцы стали пользоваться платежными картами почти на 20% чаще, – НБУ

В 2020 году украинцы меняли свои платежные привычки. Они стали чаще использовать карты для небольших покупок в магазинах и операций по переводу средств.

На фоне пандемии украинцы все чаще используют безналичные расчеты, отметили в Нацбанке. Общее количество операций (безналичных и по получению наличности) с использованием платежных карт в 2020 года составило почти 6 млрд, а сумма – 4 трлн грн. В сравнении с 2019 годом количество операций выросло на 18,6%, а сумма – на 10,6%.

Безналичные операции с использованием платежных карт составили 87% (рост за год на 25%) от общего числа операций и 55,8% (рост на 23%) – от их суммы. Пять лет назад эти доли были 35% соответственно.

В 2020 году украинцы меняли свои платежные привычки. Так, средняя сумма сделки перевода с карты на карту за год уменьшилась на 10,3%, до 1444 грн. Средняя сумма сделки в платежных терминалах (POS-терминалах) – на 5%, до 229 грн. Это говорит о том, что люди стали чаще использовать карты для небольших покупок в магазинах или операций по переводу средств.

Средняя сумма оплаты в интернете выросла до 338 грн. Сумма операций в Сети росла в 2020 году наибольшими темпами (на 31% по сравнению с 2019 годом). Каждая третья безналичная операция с платежной картой в ​​2020 году осуществлялась в интернете (36,5%). Половина всех безналичных операций с использованием карточек (49,8%) была совершена в платежных терминалах.

В 2020 году наибольшую долю по сумме безналичных операций с использованием карточек (как и в прошлом и позапрошлом годах) составили переводы с карты на карту (42,8%), хотя по количеству операций их доля всего 12,6%. За год сумма переводов с карты на карту выросла почти на четверть (24%), до 945 млрд гривен. Однако, это в три раза меньше, чем в прошлом году.

В 2020 году общее количество платежных карт в Украине выросло на 8% и достигло 73,4 млн шт. Из них 55,1% использовались в декабре 2020 года для осуществления расходных операций.

В течение всего прошлого года активно использовались бесконтактные карты, а также смартфоны и другие NFC-устройства для осуществления бесконтактных платежей. Почти каждая пятая операция в торговых сетях происходила с помощью смартфонов и других гаджетов. Таким образом в 2020 году было потрачено почти 109 млрд грн.

Несмотря на карантин, за прошлый год платежная инфраструктура существенно расширилась. Количество субъектов хозяйствования, которые принимают платежные карты, за год выросло на 36,1%, до 327 тысяч. Сеть торговых терминалов выросла на 12%, до 375 тыс.

Количество платежных терминалов (контактных и бесконтактных) в расчете на 1 млн постоянного населения Украины на 1 января 2021 составляло 9,4 тыс. шт. (год назад – 8,4 тыс.). Региональное распределение терминальной сети на территории Украины остается неравномерным. Наибольшее количество терминалов на одного жителя в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Наименьшее – в Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Луганской и Донецкой областях. При этом в Тернопольской области в 2020 году были самые высокие темпы роста удельного количества платежных терминалов – на 23%.

Напомним, с 28 апреля 2020 года установлены обновленные требования к информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств. Она должна содержать идентификацию и верификацию как плательщика, так и получателя средств. Без идентификации сумма перевода ограничена 5000 грн. Эти требования введены в связи с вступлением в силу закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".