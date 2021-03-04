Українці стали користуватися платіжними картами майже на 20% частіше, — НБУ

У 2020 році українці змінювали свої платіжні звички. Вони стали частіше використовувати карти для невеликих покупок у магазинах і операцій з переказу коштів.

На фоні пандемії українці все частіше використовують безготівкові розрахунки, зазначили в Нацбанку. Загальна кількість операцій (безготівкових і з отримання готівки) з використанням платіжних карт у 2020 році становила майже 6 млрд, а сума — 4 трлн грн. Порівняно з 2019 роком кількість операцій зросла на 18,6%, а сума — на 10,6%.

Безготівкові операції з використанням платіжних карт становили 87% (зростання за рік на 25%) від загального числа операцій і 55,8% (зростання на 23%) — від їхньої суми. П'ять років тому ці частки були 35% відповідно.

У 2020 році українці змінювали свої платіжні звички. Так, середня сума операцій переказу з карти на карту за рік зменшилася на 10,3%, до 1444 грн. Середня сума угоди в платіжних терміналах (POS-терміналах) — на 5%, до 229 грн. Це говорить про те, що люди стали частіше використовувати карти для невеликих покупок у магазинах або операцій з переказу коштів.

Середня сума оплати в інтернеті зросла до 338 грн. Сума операцій у мережі росла у 2020 році найбільшими темпами (на 31% порівняно з 2019 роком). Кожна третя безготівкова операція з платіжною карткою у 2020 році здійснювалася в інтернеті (36,5%). Половина всіх безготівкових операцій з використанням карток (49,8%) була здійснена в платіжних терміналах.

У 2020 році найбільшу частку за сумою безготівкових операцій з використанням карток (як і в минулому і позаминулому роках) становили перекази з карти на карту (42,8%), хоча за кількістю операцій їхня частка всього 12,6%. За рік сума переказів з картки на картку зросла майже на чверть (24%), до 945 млрд гривень. Однак, це в три рази менше, ніж у минулому році.

У 2020 році загальна кількість платіжних карт в Україні зросла на 8% і досягло 73,4 млн шт. З них 55,1% використовувалися в грудні 2020 року для здійснення видаткових операцій.

Протягом усього минулого року активно використовувалися безконтактні карти, а також смартфони та інші NFC-пристрої для здійснення безконтактних платежів. Майже кожна п'ята операція в торгових мережах відбувалася за допомогою смартфонів і інших гаджетів. Таким чином у 2020 році було витрачено майже 109 млрд грн.

Незважаючи на карантин, за минулий рік платіжна інфраструктура істотно розширилася. Кількість суб'єктів господарювання, які приймають платіжні карти, за рік зросла на 36,1%, до 327 тисяч. Мережа торгових терміналів зросла на 12%, до 375 тис.

Кількість платіжних терміналів (контактних і безконтактних) у розрахунку на 1 млн постійного населення України на 1 січня 2021 становила 9,4 тис. шт. (рік тому — 8,4 тис.). Регіональне розподілення термінальної мережі на території України залишається нерівномірним. Найбільша кількість терміналів на одного жителя в Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях. Найменша — у Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Луганській і Донецькій областях. При цьому в Тернопільській області у 2020 році були найвищі темпи зростання питомої кількості платіжних терміналів — на 23%.

Нагадаємо, що з 28 квітня 2020 року встановлено оновлені вимоги до інформації про платника та одержувача, яка повинна супроводжувати переказ коштів. Вона повинна містити ідентифікацію та верифікацію як платника, так і отримувача коштів. Без ідентифікації сума переказу обмежена 5000 Грн. Ці вимоги введені у зв'язку зі вступом у силу закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".