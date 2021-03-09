Здание Главпочтамта на Крещатике продадут после восстановления рынка недвижимости, – Смелянский

После продажи здания "знаковое" отделение почты 01001 сохранится в нем.

Недавно генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский сказал о решении продать здание Главпочтамта на Крещатике, 22, где расположен главный офис компании и киевская дирекция. Эта информация вызвала много комментариев и вопросов, поэтому Смелянский решил ответить на них в процессе виртуальной экскурсии.

Зданию, где расположен Главпочтамт, более 60 лет. Состояние его фасада постоянно ухудшается. По предварительной оценке, для его ремонта нужно 10 млн грн.

Чтобы отремонтировать только систему канализации, нужно 3 млн грн. Для того, чтобы внутри здание выглядело как современный бизнес-центр или коворкинг, необходимо потратить не менее 100 млн грн. Сейчас на содержание здания ежегодно расходуется около 10 млн грн в год.

"Сказать точно, когда мы продадим здание на Крещатике, сейчас сложно", – сказал гендиректор. Этот процесс может занять не менее двух лет. Согласно законодательству, нужно:

согласовать решение о продаже с Наблюдательным советом, акционерами и органом управления,

провести независимое оценивание, найдя предварительно аудитора в системе Prozorro,

провести открытые торги в системе Prozorro с экспозицией лота не менее полгода.

К тому же, все будет зависеть от ситуации на рынке, "ведь и мы, и государство заинтересованы в выгодной продаже актива", пояснил Смелянский. Сейчас рынок недвижимости на спаде, и бизнес только восстанавливается.

"Несмотря на то, что центральный офис "Укрпочты" и киевская дирекция могут изменить свое размещение, отделение связи 01001, Главпочтамт, останется на Крещатике, 22 в любом случае. Но его сотрудники переедут в современный офис", – заверил гендиректор.

Напомним, С 1 февраля "Укрпочта" стала частью мировой системы почтовых операторов, которая позволяет обмениваться предварительными данными электронных таможенных документов. Клиенты могут сами оформить необходимую декларацию через сайт "Укрпочты", в приложении или через систему API. С февраля все международные посылки, которые отправляются в рекомендованных бандеролях, посылках, мелких пакетах, мешках "М" и международных отправлениях с объявленной стоимостью, оформляются в электронном виде. А с марта к ним присоединится и международная экспресс-доставка ЕМS.

В 2021 году "Укрпочта" планирует закупить 2000 машин для создания сети передвижных отделений по стране.