Будівля Головпоштамту на Хрещатику продадуть після відновлення ринку нерухомості, — Смілянський

Після продажу будівлі "знакове" відділення пошти 01001 збережеться в ньому.

Нещодавно генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський сказав про рішення продати будівлю Головпоштамту на Хрещатику, 22, де розташований головний офіс компанії та київська дирекція. Ця інформація викликала багато коментарів і питань, тому Смілянський вирішив відповісти на них у процесі віртуальної екскурсії.

Будівлі, де розташований Головпоштамт, понад 60 років. Стан її фасаду постійно погіршується. За попередньою оцінкою, для ремонту потрібно 10 млн грн.

Щоб відремонтувати тільки систему каналізації, потрібно 3 млн грн. Для того, щоб усередині будівля виглядала як сучасний бізнес-центр або коворкінг, необхідно витратити не менше 100 млн грн. Наразі на утримання будівлі щорічно витрачається близько 10 млн грн на рік.

"Сказати точно, коли ми продамо будинок на Хрещатику, наразі складно", — сказав гендиректор. Цей процес може зайняти не менше двох років. Згідно із законодавством, потрібно:

узгодити рішення про продаж з Наглядовою радою, акціонерами та органом управління,

провести незалежне оцінювання, знайшовши попередньо аудитора в системі Prozorro,

провести відкриті торги в системі Prozorro з експозицією лота не менше півроку.

До того ж, усе буде залежати від ситуації на ринку, "адже і ми, і держава зацікавлені у вигідному продажу активу", пояснив Смілянський. Наразі ринок нерухомості на спаді, і бізнес тільки відновлюється.

"Не зважаючи на те, що центральний офіс "Укрпошти" та київська дирекція можуть змінити своє розміщення, відділення зв'язку 01001, Головпоштамт, залишиться на Хрещатику, 22 в будь-якому випадку. Але його співробітники переїдуть у сучасний офіс", — запевнив гендиректор.

Нагадаємо, що з 1 лютого "Укрпошта" стала частиною світової системи поштових операторів, яка дозволяє обмінюватися попередніми даними електронних митних документів. Клієнти можуть самі оформити необхідну декларацію через сайт "Укрпошти", у додатку або через систему API. З лютого всі міжнародні посилки, які відправляються в рекомендованих бандеролях, посилках, дрібних пакетах, мішках "М" і міжнародних відправленнях з оголошеною вартістю, оформляються в електронному вигляді. А з березня до них приєднається і міжнародна експрес-доставка ЕМS.

У 2021 році "Укрпошта" планує закупити 2000 машин для створення мережі пересувних відділень країною.