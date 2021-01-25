Без рукописных бумажек: "Укрпочта" начнет оформлять таможенные документы в электронном виде

Клиент, который придет в отделение с бумажной декларацией, сможет в отделении переоформить ее в электронном виде.

С 1 февраля 2021 года "Укрпочта" станет частью мировой системы почтовых операторов, которая позволяет обмениваться предварительными данными электронных таможенных документов, — сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Клиенты смогут сами оформить необходимую декларацию через сайт "Укрпочты", в приложении или через систему API.

С февраля все международные посылки, которые отправляются в рекомендованных бандеролях, посылках, мелких пакетах, мешках "М" и международных отправлениях с объявленной стоимостью, будут оформляться в электронном виде. А с марта к ним присоединиться и международная экспресс доставка ЕМS.

При этом в "Укрпочте" отмечают, что они продолжат работу над автоматизацией процессов в компании. Это основа для ускорения таможенных процедур и сортировки в странах назначения. Сейчас украинские товары на экспорт обрабатываются во втором приоритете. В компании работают над тем, чтобы украинские посылки обрабатывались первоочередно.

Отмечается, что согласно Конвенции Мирового почтового союза страны в праве не принимать посылки без электронной информации о ее содержании.

Напомним, в 2021 году "Укрпочта" планирует закупить 2000 машин для создания сети передвижных отделений по стране.