Без рукописних папірців: "Укрпошта" почне оформляти митні документи в електронному вигляді
Клієнт, який прийде у відділення з паперовою декларацією, зможе у відділенні переоформити її в електронному вигляді.
З 1 лютого 2021 року "Укрпошта" стане частиною світової системи поштових операторів, що дозволяє обмінюватися попередніми даними електронних митних документів, — повідомляє прес-служба "Укрпошти".
Клієнти зможуть самі оформити необхідну декларацію через сайт "Укрпошти", у додатку або через систему API.
З лютого всі міжнародні посилки, які відправляються в рекомендованих бандеролях, посилках, дрібних пакетах, мішках "М" і міжнародних відправленнях з оголошеною вартістю, будуть оформлятися в електронному вигляді. А з березня до них приєднатися і міжнародна експрес доставка ЕМS.
При цьому в "Укрпошті" зазначають, що вони продовжать роботу над автоматизацією процесів в компанії. Це основа для прискорення митних процедур та сортування в країнах призначення. Наразі українські товари на експорт обробляються в другому пріоритеті. У компанії працюють над тим, щоб українські посилки оброблялися першочергово.
Зазначається, що згідно з Конвенцією Світового поштового союзу країни мають право не приймати посилки без електронної інформації про її зміст.
Нагадаємо, що у 2021 році "Укрпошта" планує закупити 2000 машин для створення мережі пересувних відділень країною.