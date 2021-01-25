Без рукописних папірців: "Укрпошта" почне оформляти митні документи в електронному вигляді

Клієнт, який прийде у відділення з паперовою декларацією, зможе у відділенні переоформити її в електронному вигляді.

З 1 лютого 2021 року "Укрпошта" стане частиною світової системи поштових операторів, що дозволяє обмінюватися попередніми даними електронних митних документів, — повідомляє прес-служба "Укрпошти".

Клієнти зможуть самі оформити необхідну декларацію через сайт "Укрпошти", у додатку або через систему API.

З лютого всі міжнародні посилки, які відправляються в рекомендованих бандеролях, посилках, дрібних пакетах, мішках "М" і міжнародних відправленнях з оголошеною вартістю, будуть оформлятися в електронному вигляді. А з березня до них приєднатися і міжнародна експрес доставка ЕМS.

При цьому в "Укрпошті" зазначають, що вони продовжать роботу над автоматизацією процесів в компанії. Це основа для прискорення митних процедур та сортування в країнах призначення. Наразі українські товари на експорт обробляються в другому пріоритеті. У компанії працюють над тим, щоб українські посилки оброблялися першочергово.

Зазначається, що згідно з Конвенцією Світового поштового союзу країни мають право не приймати посилки без електронної інформації про її зміст.

Нагадаємо, що у 2021 році "Укрпошта" планує закупити 2000 машин для створення мережі пересувних відділень країною.