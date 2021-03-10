Руководство "Укрзализныци" сообщило о росте экономических показателей
Пассажиропоток вырос с 30% от доковидного уровня в октябре – ноябре 2020 до 50% в январе – феврале 2021.
Правление "Укрзализныци" (оно работает с августа 2020 года) рассказало о нынешнем состоянии дел в компании. Главный вывод: удалось остановить падение экономических показателей и перевести ряд из них к росту.
Так, в августе – ноябре в среднем доля вагонов УЗ в нагрузке составила 24% (в мае 2020 она была 16%). В 2018 году она составляла 47%, план 2021 – около 40%.
Объем перевозок превысил показатели последних трех лет: август – декабрь 2018 – 114 млн тонн, август – декабрь 2019 – 110 млн тонн, август – декабрь 2020 – 117 млн т.
Остановлена тенденция сокращения грузооборота, которая длилась с июня 2019 года. В августе – декабре 2020 было перевезено 78,85 млрд т*км, тогда как за аналогичные периоды 2019 и 2018 соответственно 75,59 и 79,14 т*км.
В февраль 2021 увеличены перевозки пассажиров по сравнению с серединой декабря 2020: с 256,2 тыс. до 357,6 тыс., то есть на 40%
Пассажиропоток вырос с 30% от доковидного уровня в октябре – ноябре 2020 до 50% в январе – феврале 2021.
По мнению правления, неотложными вопросами, требующими решения для эффективного функционирования УЗ являются:
- Утверждение Кабмином финансового плана УЗ на 2021.
- Принятие нового закона о железнодорожном транспорте и последующее создание Национальной комиссии, осуществляет государственное регулирование в сфере транспорта.
- Восстановление процесса анбандлинга компании, который приостановлен решением наблюдательного совета.
- Деятельность временной следственной комиссии Верховной Рады, которая поможет установить первопричины проблем, которые накапливались годами.
- Создание государственного фонда развития железнодорожного транспорта (за счет направления поступлений от акциза на дизельное топливо).
Напомним, вагоны для перевозки автомобилей УЗ начала опять включать в состав пассажирских поездов. В таком вагоне можно разместить от 4 до 8 автомобилей, в зависимости от габаритов. Максимальная высота перевозимого автомобиля составляет 1,7 метра. Общая грузовместимость вагона – 12 тонн.
УЗ выполнит несколько спецрейсов из Закарпатья, где была введена "красная" зона карантинных ограничений. Спецрейсы из Рахова, Солотвино и Ужгорода назначены на 8, 12 и 13 марта.