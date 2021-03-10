Руководство "Укрзализныци" сообщило о росте экономических показателей

Пассажиропоток вырос с 30% от доковидного уровня в октябре – ноябре 2020 до 50% в январе – феврале 2021.

Правление "Укрзализныци" (оно работает с августа 2020 года) рассказало о нынешнем состоянии дел в компании. Главный вывод: удалось остановить падение экономических показателей и перевести ряд из них к росту.

Так, в августе – ноябре в среднем доля вагонов УЗ в нагрузке составила 24% (в мае 2020 она была 16%). В 2018 году она составляла 47%, план 2021 – около 40%.

Объем перевозок превысил показатели последних трех лет: август – декабрь 2018 – 114 млн тонн, август – декабрь 2019 – 110 млн тонн, август – декабрь 2020 – 117 млн ​​т.

Остановлена тенденция сокращения грузооборота, которая длилась с июня 2019 года. В августе – декабре 2020 было перевезено 78,85 млрд т*км, тогда как за аналогичные периоды 2019 и 2018 соответственно 75,59 и 79,14 т*км.

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В февраль 2021 увеличены перевозки пассажиров по сравнению с серединой декабря 2020: с 256,2 тыс. до 357,6 тыс., то есть на 40%

Пассажиропоток вырос с 30% от доковидного уровня в октябре – ноябре 2020 до 50% в январе – феврале 2021.

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По мнению правления, неотложными вопросами, требующими решения для эффективного функционирования УЗ являются:

Утверждение Кабмином финансового плана УЗ на 2021. Принятие нового закона о железнодорожном транспорте и последующее создание Национальной комиссии, осуществляет государственное регулирование в сфере транспорта. Восстановление процесса анбандлинга компании, который приостановлен решением наблюдательного совета. Деятельность временной следственной комиссии Верховной Рады, которая поможет установить первопричины проблем, которые накапливались годами. Создание государственного фонда развития железнодорожного транспорта (за счет направления поступлений от акциза на дизельное топливо).

Напомним, вагоны для перевозки автомобилей УЗ начала опять включать в состав пассажирских поездов. В таком вагоне можно разместить от 4 до 8 автомобилей, в зависимости от габаритов. Максимальная высота перевозимого автомобиля составляет 1,7 метра. Общая грузовместимость вагона – 12 тонн.

УЗ выполнит несколько спецрейсов из Закарпатья, где была введена "красная" зона карантинных ограничений. Спецрейсы из Рахова, Солотвино и Ужгорода назначены на 8, 12 и 13 марта.