Керівництво "Укрзалізниці" повідомило про зростання економічних показників
Пасажиропотік зріс із 30% від доковідного рівня в жовтні — листопаді 2020 до 50% у січні — лютому 2021.
Правління "Укрзалізниці" (воно працює із серпня 2020 року) розповіло про нинішній стан справ у компанії. Головний висновок: вдалося зупинити падіння економічних показників і перевести низку з них до зростання.
Так, у серпні — листопаді в середньому частка вагонів УЗ у навантаженні склала 24% (у травні 2020 вона була 16%). У 2018 році вона становила 47%, план 2021 — приблизно 40%.
Обсяг перевезень перевищив показники останніх трьох років: серпень — грудень 2018 — 114 млн тонн, серпень — грудень 2019 — 110 млн тонн, серпень — грудень 2020 — 117 млн тонн.
Зупинена тенденція скорочення вантажообігу, яка тривала з червня 2019 року. У серпні — грудні 2020 було перевезено 78,85 млрд т*км, тоді як за аналогічні періоди 2019 і 2018 відповідно 75,59 і 79,14 т*км.
У лютому 2021 збільшені перевезення пасажирів порівняно із серединою грудня 2020: з 256,2 тис. до 357,6 тис., тобто на 40%
Пасажиропотік зріс із 30% від доковідного рівня в жовтні — листопаді 2020 до 50% у січні — лютому 2021.
На думку правління, нагальними питаннями, які вимагають рішення для ефективного функціонування УЗ є:
- Затвердження Кабміном фінансового плану УЗ на 2021.
- Ухвалення нового закону про залізничний транспорт і подальше створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту.
- Відновлення процесу анбандлінгу компанії, який призупинений рішенням наглядової ради.
- Діяльність тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка допоможе встановити першопричини проблем, що накопичувалися роками.
- Створення державного фонду розвитку залізничного транспорту (за рахунок спрямування надходжень від акцизу на дизельне паливо).
Нагадаємо, вагони для перевезення автомобілів УЗ почала знову приєднувати до складу пасажирських поїздів. У такому вагоні можна розмістити від 4 до 8 автомобілів, залежно від габаритів. Максимальна висота вантажу автомобіля складає 1,7 метри. Загальна вантажомісткість вагона — 12 тонн.
УЗ виконає кілька спецрейсів із Закарпаття, де була введена "червона" зона карантинних обмежень. Спецрейси з Рахова, Солотвино та Ужгорода призначені на 8, 12 і 13 березня.