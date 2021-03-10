Керівництво "Укрзалізниці" повідомило про зростання економічних показників

Пасажиропотік зріс із 30% від доковідного рівня в жовтні — листопаді 2020 до 50% у січні — лютому 2021.

Правління "Укрзалізниці" (воно працює із серпня 2020 року) розповіло про нинішній стан справ у компанії. Головний висновок: вдалося зупинити падіння економічних показників і перевести низку з них до зростання.

Так, у серпні — листопаді в середньому частка вагонів УЗ у навантаженні склала 24% (у травні 2020 вона була 16%). У 2018 році вона становила 47%, план 2021 — приблизно 40%.

Обсяг перевезень перевищив показники останніх трьох років: серпень — грудень 2018 — 114 млн тонн, серпень — грудень 2019 — 110 млн тонн, серпень — грудень 2020 — 117 млн ​​тонн.

Зупинена тенденція скорочення вантажообігу, яка тривала з червня 2019 року. У серпні — грудні 2020 було перевезено 78,85 млрд т*км, тоді як за аналогічні періоди 2019 і 2018 відповідно 75,59 і 79,14 т*км.

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У лютому 2021 збільшені перевезення пасажирів порівняно із серединою грудня 2020: з 256,2 тис. до 357,6 тис., тобто на 40%

Пасажиропотік зріс із 30% від доковідного рівня в жовтні — листопаді 2020 до 50% у січні — лютому 2021.

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На думку правління, нагальними питаннями, які вимагають рішення для ефективного функціонування УЗ є:

Затвердження Кабміном фінансового плану УЗ на 2021. Ухвалення нового закону про залізничний транспорт і подальше створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту. Відновлення процесу анбандлінгу компанії, який призупинений рішенням наглядової ради. Діяльність тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка допоможе встановити першопричини проблем, що накопичувалися роками. Створення державного фонду розвитку залізничного транспорту (за рахунок спрямування надходжень від акцизу на дизельне паливо).

Нагадаємо, вагони для перевезення автомобілів УЗ почала знову приєднувати до складу пасажирських поїздів. У такому вагоні можна розмістити від 4 до 8 автомобілів, залежно від габаритів. Максимальна висота вантажу автомобіля складає 1,7 метри. Загальна вантажомісткість вагона — 12 тонн.

УЗ виконає кілька спецрейсів із Закарпаття, де була введена "червона" зона карантинних обмежень. Спецрейси з Рахова, Солотвино та Ужгорода призначені на 8, 12 і 13 березня.