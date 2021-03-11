Объем депозитов украинцев в январе сохранился на рекордно высоком уровне, – НБУ

За год депозиты домохозяйств увеличились на 20,4%.

На конец января объем депозитов, размещенных в Украине резидентами, составлял 1342,4 млрд грн. Это на 19,5% больше в годовом выражении и практически равно рекордному уровню, достигнутому в конце декабря, сообщил Нацбанк.

В том числе в эту сумму входят депозиты домохозяйств на сумму 674,7 млрд грн. Это на 20,4% больше в годовом выражении и также соответствует рекордному уровню конца декабря.

НБУ также отмечает, что прирост гривневых вкладов населения в IV квартале прошлого года ускорился до 7,9% по сравнению с 1,2% в III квартале. За год средства физических лиц в гривне выросли на 26,5%, а в инвалюте – на 0,6%.

В IV квартале доля новых срочных гривневых депозитов до 3-х месяцев в общем объеме новых срочных вкладов по сравнению с предыдущим кварталом снизилась на 3,9 процентных пункта (до 31,5%).

Напомним, Национальный банк с 5 марта повысил учетную ставку до 6,5% с 6%, какой она была с 12 июня 2020 года.

Финансовый сектор попал под удар коронакризиса, но в целом справился с вызовами и снова готов кредитовать экономику. Фокус составил рейтинг банков Украины по степени их надежности.