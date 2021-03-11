Обсяг депозитів українців у січні зберігся на рекордно високому рівні, — НБУ

За рік депозити домогосподарств збільшилися на 20,4%.

На кінець січня обсяг депозитів, розміщених в Україні резидентами, становив 1342,4 млрд грн. Це на 19,5% більше в річному вираженні і практично дорівнює рекордному рівню, досягнутому в кінці грудня, повідомив Нацбанк.

У тому числі в цю суму входять депозити домогосподарств на суму 674,7 млрд грн. Це на 20,4% більше в річному вираженні і також відповідає рекордному рівню кінця грудня.

НБУ також зазначає, що приріст гривневих вкладів населення в IV кварталі минулого року прискорився до 7,9% порівняно з 1,2% в III кварталі. За рік кошти фізичних осіб у гривнях виросли на 26,5%, а в інвалюті — на 0,6%.

У IV кварталі частка нових термінових гривневих депозитів до 3-х місяців у загальному обсязі нових строкових вкладів порівняно з попереднім кварталом знизилася на 3,9 відсотків (до 31,5%).

Нагадаємо, що Національний банк з 5 березня підвищив облікову ставку до 6,5% з 6%, якою вона була з 12 червня 2020 року.

Фінансовий сектор потрапив під удар коронакризи, але в цілому впорався з викликами і знову готовий кредитувати економіку. Фокус склав рейтинг банків України за ступенем їхньої надійності.