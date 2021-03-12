Из-за коронавируса транзит через Украину упал на 20%, – глава Укрзализныци

С ноября прошлого года, как утверждает Владимир Жмак, наметилась позитивная тенденция с транзитом.

Транзит по железной дороге через Украину из-за введенного карантина и падения мировой экономики сократился приблизительно на 20%.

Об этом сообщил глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак, передает "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время транзит, который для нас является одним из самых выгодных видов деятельности, значительно сократился, приблизительно на 20%. Но это было связано и с карантинными ограничениями, и с падением экономики, которое наблюдалось во всем мире", – сказал он.

Однако, по его словам, с ноября 2020 года наметилась позитивная тенденция.

Жмак отметил, что сейчас самое привлекательное направление для Укрзализныци в этой отрасли – это контейнерные перевозки по "Шелковому пути".

"Если в прошлом году мы приняли порядка 20 контейнерных поездов, то только за два месяца этого года к нам уже пришло четыре и транзитом через Украину – еще 27", – подчеркнул он.

Укрзализныця, по его словам, хочет добиться, чтобы контейнерный поезд прибывал ежедневно.

Он добавил, что УЗ также работает над развитием направления Турция-Одесса-Север (Прибалтика, Скандинавия), а также транзита к украинским портам.

Отметим, недавно правление Укрзализныци рассказало о нынешнем состоянии дел в компании. Главный вывод: удалось остановить падение экономических показателей и перевести ряд из них к росту.

Недавно вагоны для перевозки автомобилей УЗ начала опять включать в состав пассажирских поездов. В таком вагоне можно разместить от 4 до 8 автомобилей, в зависимости от габаритов. Максимальная высота перевозимого автомобиля составляет 1,7 метра. Общая грузовместимость вагона – 12 тонн.