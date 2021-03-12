Через коронавірус транзит через Україну впав на 20%, — голова Укрзалізниці

З листопада минулого року, як стверджує Володимир Жмак, спостерігалася позитивна тенденція із транзитом.

Транзит по залізниці через Україну через введений карантин і падіння світової економіки скоротився приблизно на 20%.

Про це повідомив голова АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наразі транзит, який для нас є одним з найбільш вигідних видів діяльності, значно скоротився, приблизно на 20%. Але це було пов'язано і з карантинними обмеженнями, і з падінням економіки, яке спостерігалося у всьому світі", — сказав він.

Однак, за його словами, з листопада 2020 року з'явилася позитивна тенденція.

Жмак зазначив, що зараз найпривабливіший напрямок для Укрзалізниці в цій галузі — це контейнерні перевезення по "Шовковому шляху".

"Якщо в минулому році ми прийняли близько 20 контейнерних поїздів, то тільки за два місяці цього року до нас вже прийшло чотири і транзитом через Україну — ще 27", — підкреслив він.

Укрзалізниця, за його словами, хоче домогтися, щоб контейнерний поїзд прибував щодня.

Він додав, що УЗ також працює над розвитком напрямку Туреччина-Одеса-Північ (Прибалтика, Скандинавія), а також транзиту до українських портів.

Зазначимо, що недавно правління Укрзалізниці розповіло про нинішній стан справ у компанії. Головний висновок: вдалося зупинити падіння економічних показників і перевести ряд з них до зростання.

Нещодавно вагони для перевезення автомобілів УЗ почала знову включати до складу пасажирських поїздів. У такому вагоні можна розмістити від 4 до 8 автомобілів, залежно від габаритів. Максимальна висота вантажу автомобіля становить 1,7 метра. Загальна вантажомісткість вагона — 12 тонн.