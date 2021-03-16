Приватбанк сохранил в январе лидерство среди банков по прибыльности

По данным НБУ, он "зарабатывает" за счет ОВГЗ, по которым государство исправно выплачивает проценты.

Платежеспособные банки в январе года получили 4,05 млрд грн прибыли после налогообложения. Из этой суммы 1,535 млрд грн приходится на государственный Приватбанк. Такие данные приводит "РБК-Украина" со ссылкой на НБУ.

На втором месте по размеру прибыли банк с иностранным капиталом "Райффайзен банк Аваль" – 380 млн грн, на третьем – частный ПУМБ – 338 млн грн

В целом 63 из 73 банков получили прибыль на сумму 4,097 млрд грн, а 10 банков показали убытки на 48 млн грн.

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Прибыль украинских банков в январе-2021 оказалась на 38,6% меньше, чем годом ранее (6,59 млрд грн).

Список банков по прибыльности за 2020 год также возглавил Приватбанк, получивший 25,306 млрд грн. На втором месте – "Райффайзен банк Аваль" (4,08 млрд грн), на третьем — государственный Ощадбанк (2,83 млрд грн).

Высокая прибыль Приватбанка во многом объясняется доходом, который банку приносят ОВГЗ. Эти ценные бумаги государство внесло в его капитал при национализации. По этим облигациям государство исправно и регулярно выплачивает довольно высокий доход (на уровне до 10–20%).

Напомним, кризис, вызванный пандемией коронавируса, повлиял на прибыль банков: в 2020 году она сократилась на 29% по сравнению с 2019 годом и составила 41,3 млрд грн.

финансовый сектор попал под удар коронакризиса, но в целом справился с вызовами и снова готов кредитовать экономику. Фокус составил рейтинг банков Украины по степени их надежности.