Нацбанк: в 2020 году прибыль банков сократилась почти на треть

Коронакризис ухудшил финансовое состояние банковской сферы

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, повлиял на прибыль банков: в 2020 году она сократилась на 29% по сравнению с 2019 годом и составила 41,3 млрд гривен.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка Украины, если в 2019 году банки получили 58,4 млрд грн чистой прибыли, то в 2020 году этот показатель сократился до 41,3 млрд гривен.

"Коронакризис ухудшил финансовое состояние банков, однако менее ощутимо, чем ожидалось весной 2020 года. Количество убыточных банков не выросло. В 2020 году из 73 платежеспособных банков 65 банков были прибыльными и получили чистую прибыль 47,7 млдр грн, что перекрыло убытки 8 банков на общую сумму 6,4 млрд грн", – говорится в сообщении.

По данным НБУ, государственный "Приватбанк" сформировал 61% всей прибыли (25,3 млрд грн).

"В общем формирование резервов под ожидаемые убытки стало основной причиной ухудшения финансового результата в 2020 году. Ряд банков признали ухудшение качества активов из-за финансовых трудностей заемщиков. В связи с этим соответствующие расходы на резервы по кредитам в 2020 году выросли на 91% — до 20,8 млрд грн против 10,9 млрд грн в 2019 году", — подытожили у финрегулятора.

Ранее глава Нацбанка Кирилл Шевченко сообщил, что в 2021 году Украина ожидает три транша МВФ на сумму 2,2 миллиарда долларов.

Также сообщалось, что НБУ подтвердил прогноз роста украинской экономики в 2021 году на 4,2%.

В декабре прошлого года Национальный банк Украины опубликовал "Отчет о финансовой стабильности" за декабрь 2020 года, в котором предупредил украинские банки и Кабинет министров Украины о возможных экономических рисках в новом году.