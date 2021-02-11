Нацбанк: у 2020 році прибуток банків скоротився майже на третину

Коронакриза погіршила фінансовий стан банківської сфери

Криза, викликана пандемією коронавірусу, вплинула на прибуток банків: у 2020 році він скоротився на 29% порівняно з 2019 роком і склав 41,3 млрд гривень.

Як повідомляє прес-служба Нацбанку України, якщо в 2019 році банки отримали 58,4 млрд грн чистого прибутку, то в 2020 році цей показник скоротився до 41,3 млрд гривень.

"Коронакриза погіршила фінансовий стан банків, проте менш відчутно, ніж очікувалося навесні 2020 року. Кількість збиткових банків не зросла. У 2020 році із 73 платоспроможних банків 65 банків були прибутковими й отримали чистий прибуток 47,7 млдр грн, що перекрило збитки 8 банків на загальну суму 6,4 млрд грн", — йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, державний "Приватбанк" сформував 61% всього прибутку (25,3 млрд грн).

"Загалом формування резервів під очікувані збитки стало основною причиною погіршення фінансового результату в 2020 році. Низка банків визнали погіршення якості активів через фінансові труднощі позичальників. У зв'язку з цим відповідні витрати на резерви на кредити в 2020 році зросли на 91% — до 20,8 млрд грн проти 10,9 млрд грн у 2019 році", — підсумували у фінрегулятора.

Раніше глава Нацбанку Кирило Шевченко повідомив, що в 2021 році Україна очікує три транші МВФ на суму 2,2 мільярда доларів.

Також повідомлялося, що НБУ підтвердив прогноз зростання української економіки в 2021 році на 4,2%.

У грудні минулого року Національний банк України опублікував "Звіт про фінансову стабільність" за грудень 2020 року, в якому попередив українські банки та Кабінет міністрів України про можливі економічні ризики в новому році.