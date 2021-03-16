Приватбанк зберіг у січні лідерство серед банків за прибутковістю

За даними НБУ, він "заробляє" за рахунок ОВДП, за якими держава старанно виплачує відсотки.

Платоспроможні банки в січні року отримали 4,05 млрд грн прибутку після оподаткування. З цієї суми 1,535 млрд грн припадає на державний Приватбанк. Такі дані наводить "РБК-Україна" з посиланням на НБУ.

На другому місці за розміром прибутку банк з іноземним капіталом "Райффайзен банк Аваль" — 380 млн грн, на третьому — приватний ПУМБ — 338 млн грн

Загалом 63 із 73 банків отримали прибуток на суму 4,097 млрд грн, а 10 банків показали збитки на 48 млн грн.

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Прибуток українських банків у січні-2021 виявився на 38,6% менше, ніж роком раніше (6,59 млрд грн).

Список банків за прибутковістю за 2020 рік також очолив Приватбанк, який отримав 25,306 млрд грн. На другому місці — "Райффайзен банк Аваль" (4,08 млрд грн), на третьому — державний Ощадбанк (2,83 млрд грн).

Високий прибуток Приватбанку багато в чому пояснюється доходом, який банку приносять ОВДП. Ці цінні папери держава внесла в його капітал під час націоналізації. За цими облігаціями держава старанно й регулярно виплачує досить високий дохід (на рівні до 10-20%).

Нагадаємо, криза, викликана пандемією коронавірусу, вплинула на прибуток банків: у 2020 році вона скоротилася на 29% порівняно з 2019 роком і склала 41,3 млрд грн.

Фінансовий сектор потрапив під удар коронакризи, але загалом впорався з викликами і знову готовий кредитувати економіку. Фокус склав рейтинг банків України за ступенем їх надійності.