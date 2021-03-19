Экспорт украинских зерновых за год упал почти на 23%

За год закупочные цены внутри страны практически на все зерновые выросли на 54–140%.

Украина с начала 2020/2021 маркетингового года (июль 2020 – июнь 2021) по состоянию на 19 марта экспортировала 33,9 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 22,7% меньше, чем годом ранее. Такие данные приведены на Информационно-аналитическом портале АПК Украины.

Экспортировано 14,0 млн тонн пшеницы, 15,3 млн тонн кукурузы, 4,0 млн тонн ячменя.

Год назад, в 2019/2020 МГ, на экспорт поставили 56,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Минэкономики в текущем маркетинговом году прогнозирует снижение экспорта зерновых на 20,5% – до 45,4 млн тонн.

На фоне падения экспорта стремительно растут закупочные цены внутри страны. Практически на все зерновые в годовом измерении они выросли на 54–140%.

Уровень средних цен на основные виды сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по состоянию на 19 марта

Напомним, Минэкономики прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в 2021 году на уровне рекордного результата 2019 года – 75,1 млн тонн, что на 14,6% выше показателя 2020 года.

Февральские морозы незначительно повлияли на будущий урожай, считает "Укргидрометцентр".