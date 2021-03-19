Експорт українських зернових за рік упав майже на 23%

За рік закупівельні ціни всередині країни практично на всі зернові зросли на 54-140%.

Україна з початку 2020/2021 маркетингового року (липень 2020 — червень 2021) станом на 19 березня експортувала 33,9 млн тонн зернових і зернобобових, що на 22,7% менше, ніж роком раніше. Такі дані наведені на Інформаційно-аналітичному порталі АПК України.

Експортовано 14,0 млн тонн пшениці, 15,3 млн тонн кукурудзи, 4,0 млн тонн ячменю.

Рік тому, у 2019/2020 МР, на експорт поставили 56,7 млн тонн зернових і зернобобових культур.

Мінекономіки в поточному маркетинговому році прогнозує зниження експорту зернових на 20,5% — до 45,4 млн тонн.

На тлі падіння експорту стрімко ростуть закупівельні ціни всередині країни. Практично на всі зернові в річному вимірі вони виросли на 54-140%.

Рівень середніх цін на основні видів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки станом на 19 березня

Нагадаємо, Мінекономіки прогнозує урожай зернових і зернобобових культур у 2021 році на рівні рекордного результату 2019 року — 75,1 млн тонн, що на 14,6% вище показника 2020 року.

Лютневі морози трохи вплинули на майбутній урожай, вважає "Укргідрометцентр".