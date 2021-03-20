Шмыгаль объяснил, почему Европе нужно отказаться от "Северного потока-2" в пользу Украины

Премьер рассказал немецкой газете об экономических выгодах транзита через Украину.

Запуск "Северного потока-2" может не только нарушить энергетическую безопасность Европы, но и принесет убытки. Об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в интервью изданию Bild.

По словам чиновника, "Северный поток-2" является сугубо политическим проектом, который никогда не был экономически целесообразным. Украинская газотранспортная система готова ежегодно доставлять в страны Европы более 140 миллиардов кубометров газа, только за 2020 год она транспортировала из РФ 55 миллиардов кубов.

"Это кратчайший транзитный путь голубого топлива в Европу. Соответственно, это самая дешевая цена за транзит", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Премьер добавил, что реализация "Северного потока-2" за год принесет Украине несколько миллиардов евро убытков. Кроме того, благодаря проекту Россия получит дополнительные финансы, которые сможет потратить на агрессивные действия, и не только против украинцев. Денис Шмыгаль отметил, что правительство Украины поддерживает международные санкции против запуска "Северного потока-2".

Ранее глава Государственного департамента США Энтони Блинкен призвал бизнес не помогать России в строительстве газопровода "Северный поток-2" и пригрозил санкциями всем, кто будет сотрудничать с проектом. Как заявил американский политик, цель этой затеи – разделить Европейский союз и ослабить его энергетическую безопасность. Энтони Блинкен также привел слова президента Джо Байдена о том, что "Северный поток-2" станет плохой сделкой для Германии и других стран Европы.

Недавно стало известно, что завершение строительства газопровода в территориальных водах Дании отложили на полгода. Если ранее работы планировали закончить в апреле, то теперь Морское управление называет окончательным сроком сентябрь 2021 года. Информацию подтвердили представители компании Nord Stream 2 AG. Трубопровод от острова Бронхольд до акватории Германии будут прокладывать суда "Академик Черский" и "Фортуна".