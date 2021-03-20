Шмигаль пояснив, чому Європі потрібно відмовитися від "Північного потоку-2" на користь України

Прем'єр розповів німецькій газеті про економічні вигоди транзиту через Україну.

Запуск "Північного потоку-2" може не тільки порушити енергетичну безпеку Європи, а й принесе збитки. Про це український прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю виданню Bild.

За словами чиновника, "Північний потік-2" є суто політичним проектом, який ніколи не був економічно доцільним. Українська газотранспортна система готова щорічно доставляти до країн Європи понад 140 мільярдів кубометрів газу, тільки за 2020 рік вона транспортувала з РФ 55 мільярдів кубів.

"Це найкоротший транзитний шлях блакитного палива в Європу. Відповідно, це найдешевша ціна за транзит", — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем'єр додав, що реалізація "Північного потоку-2" за рік принесе Україні кілька мільярдів євро збитків. Крім того, завдяки проекту Росія отримає додаткові фінанси, які зможе витратити на агресивні дії, і не тільки проти українців. Денис Шмигаль зазначив, що уряд України підтримує міжнародні санкції проти запуску "Північного потоку-2".

Раніше глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен закликав бізнес не допомагати Росії в будівництві газопроводу "Північний потік-2" і пригрозив санкціями всім, хто буде співпрацювати з проектом. Як заявив американський політик, мета цієї затії — розділити Європейський союз і послабити його енергетичну безпеку. Ентоні Блінкен також навів слова президента Джо Байдена про те, що "Північний потік-2" стане поганою угодою для Німеччини та інших країн Європи.

Нещодавно стало відомо, що завершення будівництва газопроводу в територіальних водах Данії відклали на півроку. Якщо раніше роботи планували закінчити в квітні, то тепер Морське управління називає остаточним терміном вересень 2021 року. Інформацію підтвердили представники компанії Nord Stream 2 AG. Трубопровід від острова Бронхольд до акваторії Німеччини прокладатимуть суду "Академік Черський" і "Фортуна".