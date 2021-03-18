Частные компании должны немедленно отказаться от сотрудничества с "Северным потоком-2", – Госдеп

Энтони Блинкен напомнил бизнесу о риске попасть под санкции Вашингтона в случае участия в строительстве российского газопровода.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен призвал бизнес "немедленно отказаться" от сотрудничества с "Северным потоком – 2". Об этом в четверг, 18 марта, сообщает сайт внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.

"Госдепартамент вновь предупреждает, что любая организация, которая принимает участие в строительстве газопровода "Северный поток-2", рискует подпасть под санкции США и должна немедленно прекратить работу в проекте", – заявил Блинкен.

По его словам, Вашингтон считал и продолжает считать строительство газопровода исключительно политическим проектом, реализация которого выгодна России. Якобы его цель – разделить Европейский союз и ослабить его энергетическую безопасность.

Госсекретарь напомнил о словах президента США Джо Байдена, который заявлял о том, что строительство газопровода является "плохой сделкой для Германии, для Украины и для союзников из Центральной и Восточной Европы".

В то же время, как сообщает Handelsblatt, Германия может оказать Украине более активную помощь в виде инвестиций, если Вашингтон отменит санкции по "Северному потоку – 2". Об этом якобы шла речь во время недавних переговоров правительства ФРГ с США.

При этом в Берлине уверены, что Украина должна и далее сохранять за собой роль транзитера газа из РФ в Европу, поскольку экономика страны тесно с этим связана.

Германия при этом не поддерживает американские санкции и ведет с американской администрацией переговоры по этому поводу, о ходе которых не сообщается.

Ранее Служба внешней разведки Украины сообщила, что Россия "ударными темпами" проводит строительство трубопровода "Северный поток-2", чтобы приурочить его завершение ко Дню России – 12 июня.

Напомним, 17 марта было опубликовано интервью с президентом США Джо Байденом. Во время разговора американский лидер назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей", который "должен заплатить за вмешательство в выборы США".

Кроме того, Российская Федерация пригласила своего посла в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву для "консультаций, проводимых с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".