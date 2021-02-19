"Северный поток-2" хотят запустить ко Дню России, – разведка

Чтобы успеть в срок, Россия пренебрегает технологическими процедурами и экологическими ограничениями при достройке трубопровода.

Россия "ударными темпами" проводит строительство трубопровода "Северный поток-2", чтобы приурочить его завершение ко Дню России – 12 июня.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

По информации ведомства, неоправданные темпы строительства трубопровода разрушают экосистему Балтийского моря.

"Воплощение Российской Федерацией политического проекта "Северный поток-2" не только угрожает энергетической безопасности стран Европы, но и несет сомнительные перспективы для поддержания равновесия в экосистеме Балтийского моря", – говорится в сообщении.

В частности, Россия пренебрегает технологическими процедурами и экологическими ограничениями при достройке ветви "Б" трубопровода.

"Речь идет о соблюдении судами обеспечения утвержденного маршрута при переходе из порта Мукран (Германия) к месту проведения работ в исключительной морской экономической зоне Дании", – говорится в сообщении Служба внешней разведки.

В разведке утверждают, что российские судна "Финвал", "Умка", ледоколы "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев" в последние месяцы неоднократно проходили в немецких территориальных водах через зону зимовки птиц.

"Как известно, Россия возобновила интенсивные работы по достройке трубопровода "ударными темпами". На глубинах 65-70 м труба укладывается в два раза быстрее, чем на значительно меньших глубинах. Такой темп обусловлен политическим решением – как можно быстрее завершить строительство, по советской традиции приурочив его к празднику дня России – 12 июня", – отмечают в Службе внешней разведки.

Отметим, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что "Северный поток-2" подрывает трансатлантическую безопасность. Он также сказал, что Соединенные Штаты примут решение по санкциям в отношении трубопровода "Северный потока-2" уже после окончания его строительства.

В Бундестаге Германии предложили заморозить строительство "Северного потока – 2" на время переговоров ЕС, США и России о дальнейшей судьбе проекта. По словам главы комитета по международным делам Норберта Рентгена, существует необходимость в том, чтобы развеять опасения, что трубопровод будут использовать как геополитическое оружие против восточноевропейских стран.

Президент США Джо Байден назвал российский газопровод "Северный поток-2" "плохой сделкой для Европы".

А президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад стремится остановить строительство газопровода "Северный поток – 2", чтобы Россия заплатила за "их геополитический проект на Украине".