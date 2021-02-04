Госдеп: "Северный поток-2" – это угроза трансатлантической безопасности

В США намерены продолжать контролировать строительство трубопровода.

Российский газовый трубопровод "Северный поток-2", по которому газ будет транспортироваться через Балтийское море, подрывает трансатлантическую безопасность.

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает DPA.

"Северный поток -2" и вторая ветка "Турецкого потока" призваны усилить влияние России на наших союзников и партнеров и подрывают трансатлантическую безопасность, – сказал Прайс.

По его словам, американская сторона намерена и впредь контролировать строительство трубопровода, которое, как считается, завершено примерно на 90%.

"Мы будем отслеживать деятельность по завершению строительства или сертификации трубопровода, и если такая деятельность будет иметь место, мы вынесем решение о применимости санкций", – сказал Прайс.

Он добавил, что различные ограничения – одни из многих инструментов, доступных США.

В США считают, что российский проект подорвет энергетическую безопасность Европы, сделав Германию и других союзников крайне зависимыми от поставок энергоносителей из РФ.

Отметим, ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты примут решение по санкциям в отношении трубопровода "Северный потока-2" уже после окончания его строительства.

Недавно президент США Джо Байден назвал российский газопровод "Северный поток-2" "плохой сделкой для Европы".