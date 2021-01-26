Байден про "Северный поток-2": "плохая сделка для Европы"

Новые американские власти будут обсуждать будущее газопровода с европейскими партнерами.

46-й президент США Джо Байден назвал российский газопровод "Северный поток-2" "плохой сделкой для Европы".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

"Президент все еще считает, что "Северный поток-2" – это плохая сделка для Европы", – сказала Псаки.

Она отметила, что новая администрация проанализирует санкции относительно строительства газопровода, принятые прошлой властью.

"Мы знаем, что предыдущая администрация вводила против газопровода новые санкции. Сейчас мы проводим обзор этих мер и консультируемся с нашими европейскими партнерами", – добавила пресс-секретарь.

Псаки отметила, что тема "СП-2" была затронута во время телефонных переговоров Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Кстати, Меркель недавно заявила, что ее принципиальная позиция по вопросу "Северного потока-2" не изменилась после отравления и ареста Алексея Навального. Она продолжает считать строительство газопровода экономическим проектом. А 21 января Европарламент принял резолюцию в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального. В частности, евродепутаты требуют немедленно прекратить строительство газопровода "Северный поток-2".

Ранее достройку "Северного потока-2" остановила группа экоактивистов в Германии. Они подали жалобу на разрешение строительства газопровода в водах страны.