Байден про "Північний потік-2": "погана угода для Європи"

Нова американська влада обговорюватиме майбутнє газопроводу з європейськими партнерами.

46-й президент США Джо Байден назвав російський газопровід "Північний потік-2" "поганою угодою для Європи".

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі під час брифінгу.

"Президент все ще вважає, що" Північний потік-2" — це погана угода для Європи", — сказала Дженніфер Псакі.

Вона зазначила, що нова адміністрація проаналізує санкції щодо будівництва газопроводу, прийняті попередньою владою.

"Ми знаємо, що попередня адміністрація вводила проти газопроводу нові санкції. Зараз ми проводимо огляд цих заходів і консультуємося з нашими європейськими партнерами", — додала прес-секретар.

Дженніфер Псакі зазначила, що тема "ПП-2" була порушена під час телефонних переговорів Байдена і канцлера ФРН Ангели Меркель.

До речі, Меркель нещодавно заявила, що її принципова позиція з питання "Північного потоку-2" не змінилася після отруєння і арешту Олексія Навального. Вона продовжує вважати будівництво газопроводу економічним проектом. А 21 січня Європарламент ухвалив резолюцію у зв'язку з арештом російського опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, євродепутати вимагають негайно припинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Раніше добудову "Північного потоку-2" зупинила група екоактивістів в Німеччині. Вони подали скаргу на дозвіл будівництва газопроводу у водах країни.