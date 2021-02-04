Держдеп: "Північний потік-2" — це загроза трансатлантичної безпеки

У США мають намір продовжувати контролювати будівництво трубопроводу.

Російський газовий трубопровід "Північний потік-2", за яким газ транспортуватиметься через Балтійське море, підриває трансатлантичну безпеку.

Про це заявив прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє DPA.

"Північний потік -2" та друга гілка "Турецького потоку" покликані посилити вплив Росії на наших союзників і партнерів та підривають трансатлантичну безпеку, — сказав Прайс.

За його словами, американська сторона має намір і надалі контролювати будівництво трубопроводу, яке, як вважається, завершене майже на 90%.

"Ми будемо відслідковувати діяльність із завершення будівництва або сертифікації трубопроводу, і якщо така діяльність буде потрібною, ми винесемо рішення про можливість застосування санкцій", — сказав Прайс.

Він додав, що різні обмеження — одні з багатьох інструментів, доступних США.

У США вважають, що російський проект підірве енергетичну безпеку Європи, зробивши Німеччину та інших союзників вкрай залежними від поставок енергоносіїв із РФ.

Зазначимо, раніше офіційний представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати ухвалять рішення щодо санкцій проти трубопроводу "Північний потоку-2" вже після закінчення його будівництва.

Нещодавно президент США Джо Байден назвав російський газопровід "Північний потік-2" "поганою угодою для Європи".