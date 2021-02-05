В Бундестаге предложили остановить "Северный поток-2", чтобы обсудить его будущее

Глава международного комитета немецкого парламента считает, что нужно развеять опасения, что трубопровод якобы будет использоваться как геополитическое оружие.

В Бундестаге предложили заморозить строительство "Северного потока — 2" на время переговоров Европейского Союза, США и России о будущем проекта. Глава комитета по международным делам Норберт Ретген заявил, что это необходимо, чтобы развеять опасения, что трубопровод будет использоваться как геополитическое оружие против стран Восточной Европы.

Об этом он сказал в интервью Deutschlandfunk.

"Если международное соглашение могло бы исключить возможность использования трубопровода в качестве геополитического оружия против стран Восточной Европы, то можно было бы сотрудничать с Россией в области энергетической политики", – сказал Рёттген.

Он добавил, что такое решение могло бы заменить введение санкций против России.

"Возможно, это могло бы выглядеть так: ЕС, Россия и США соглашаются ввести мораторий на строительство, но на этот раз не как санкции, а как паузу для вступления в переговоры", – сказал Реттген.

Он отметил, что такой шаг был бы попыткой со стороны Запада вступить в отношения с Россией, основанные на новых эффективных правилах. В то же время Реттген заявил, что санкции тоже должны оставаться действенным инструментом против России на других направлениях, в частности против аннексии Крыма.

"Я считаю, что санкции – это наш инструмент, чтобы заявить, что что-то абсолютно неприемлемо. В этом же суть санкций против аннексии Крыма. Никогда не было идеи, что таким образом мы сможем отменить аннексию Крыма, но это было выражением непринятия. Это наша политическая приверженность тому, чтобы что-то не прижилось", – сказал глава международного комитета Бундестага.

Напомним, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс накануне заявил, что "Северный поток-2" подрывает трансатлантическую безопасность. Он также сказал, что Соединенные Штаты примут решение по санкциям в отношении трубопровода "Северный потока-2" уже после окончания его строительства.

Президент США Джо Байден назвал российский газопровод "Северный поток-2" "плохой сделкой для Европы".