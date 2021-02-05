У Бундестазі запропонували зупинити "Північний потік-2", щоб обговорити його майбутнє

Глава міжнародного комітету німецького парламенту вважає, потрібно розвіяти побоювання, що трубопровід нібито буде використовуватися як геополітична зброя.

У Бундестазі запропонували заморозити будівництво "Північного потоку-2" на час переговорів Європейського Союзу, США та Росії про майбутнє проекту. Глава комітету з міжнародних справ Норберт Ретген заявив, що це необхідно, щоб розвіяти побоювання, що трубопровід буде використовуватися як геополітична зброя проти країн Східної Європи.

Про це він сказав в інтерв'ю Deutschlandfunk.

"Якщо міжнародна угода могла б виключити можливість використання трубопроводу як геополітичної зброї проти країн Східної Європи, то можна було б співпрацювати з Росією в галузі енергетичної політики", — сказав Реттген.

Він додав, що таке рішення могло б замінити введення санкцій проти Росії.

"Можливо, це могло б виглядати так: ЄС, Росія та США зобов'язуються надати мораторій на будівництво, але на цей раз не як санкції, а як пауза для вступу в переговори", — сказав Реттген.

Він зазначив, що такий крок був би спробою з боку Заходу вступити у відносини з Росією, засновані на нових ефективних правилах. У той же час Реттген заявив, що санкції теж повинні залишатися дієвим інструментом проти Росії на інших напрямках, зокрема проти анексії Криму.

"Я вважаю, що санкції — це наш інструмент, щоб заявити, що щось абсолютно неприйнятне. У цьому ж суть санкцій проти анексії Криму. Ніколи не було ідеї, що таким чином ми зможемо скасувати анексію Криму, але це було виразом неприйняття. Це наша політична прихильність тому, щоб щось не прижилося", — сказав глава міжнародного комітету Бундестагу.

Нагадаємо, прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс напередодні заявив, що "Північний потік-2" підриває трансатлантичну безпеку. Він також сказав, що Сполучені Штати ухвалять рішення щодо санкцій проти трубопроводу "Північний поток-2" вже після закінчення його будівництва.

Президент США Джо Байден назвав російський газопровід "Північний потік-2" "поганою угодою для Європи".