Путин о "Северном потоке – 2": Запад хочет заставить Россию платить за "свой проект в Украине"

Российский лидер увидел роль Украины в деле строительства газопровода.

Президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с руководителями фракций Госдумы заявил, что Запад стремится остановить строительство газопровода "Северный поток – 2", чтобы Россия заплатила за "их геополитический проект на Украине".

Об этом сообщает Интерфакс.

"Почему все так крутятся вокруг "Северного потока – 2"? Хотят заставить Россию платить за их (Запада) геополитический проект на Украине", – сказал Путин.

Отметим, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что "Северный поток-2" подрывает трансатлантическую безопасность. Он также сказал, что Соединенные Штаты примут решение по санкциям в отношении трубопровода "Северный потока-2" уже после окончания его строительства.

В Бундестаге Германии предложили заморозить строительство "Северного потока – 2" на время переговоров ЕС, США и России о дальнейшей судьбе проекта. По словам главы комитета по международным делам Норберта Рентгена, существует необходимость в том, чтобы развеять опасения, что трубопровод будут использовать как геополитическое оружие против восточноевропейских стран.

Президент США Джо Байден назвал российский газопровод "Северный поток-2" "плохой сделкой для Европы".