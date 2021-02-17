Путін про "Північний потік-2": Захід хоче змусити Росію платити за "свій проект в Україні"

Російський лідер побачив роль України в справі будівництва газопроводу.

Президент РФ Володимир Путін під час відеоконференції з керівниками фракцій Держдуми заявив, що Захід прагне зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", щоб Росія заплатила за "їх геополітичний проект в Україні".

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Чому всі так крутяться навколо "Північного потоку-2"? Хочуть змусити Росію платити за їхній (Заходу) геополітичний проект в Україні", — сказав Путін.

Зазначимо, прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що "Північний потік-2" підриває трансатлантичну безпеку. Він також сказав, що Сполучені Штати ухвалять рішення щодо санкцій проти трубопроводу "Північний потік-2" вже після закінчення його будівництва.

У Бундестазі Німеччини запропонували заморозити будівництво "Північного потоку-2" на час переговорів ЄС, США та Росії про подальшу долю проекту. За словами голови комітету з міжнародних справ Норберта Рентгена, існує необхідність в тому, щоб розвіяти побоювання, що трубопровід використовуватимуть як геополітичну зброю проти східноєвропейських країн.

Президент США Джо Байден назвав російський газопровід "Північний потік-2" "поганою угодою для Європи".