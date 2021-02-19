"Північний потік-2" хочуть запустити до Дня Росії, — розвідка

Щоб встигнути в термін, Росія нехтує технологічними процедурами та екологічними обмеженнями при добудові трубопроводу.

Росія "ударними темпами" проводить будівництво трубопроводу "Північний потік — 2", щоб присвятити його завершення до Дня Росії — 12 червня.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За інформацією відомства, невиправдані темпи будівництва трубопроводу руйнують екосистему Балтійського моря.

"Втілення Російською Федерацією політичного проекту" Північний потік — 2 "не тільки загрожує енергетичній безпеці країн Європи, а й несе сумнівні перспективи для підтримки рівноваги в екосистемі Балтійського моря", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, Росія нехтує технологічними процедурами та екологічними обмеженнями при добудові гілки "Б" трубопроводу.

"Мова йде про дотримання судами забезпечення затвердженого маршруту при переході з порту Мукран (Німеччина) до місця проведення робіт у виключній морській економічній зоні Данії", — йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки.

У розвідці стверджують, що російські судна "Фінвал", "Умка", криголами "Владислав Стрижов" і "Юрій Топчев" в останні місяці неодноразово проходили в німецьких територіальних водах через зону зимівлі птахів.

"Як відомо, Росія відновила інтенсивні роботи з добудови трубопроводу "ударними темпами". На глибинах 65-70 м труба вкладається у два рази швидше, ніж на значно менших глибинах. Такий темп обумовлений політичним рішенням — як можна швидше завершити будівництво, за радянською традицією присвятивши його до свята дня Росії — 12 червня", — зазначають у Службі зовнішньої розвідки.

Зазначимо, що прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що "Північний потік — 2" підриває трансатлантичну безпеку. Він також сказав, що Сполучені Штати приймуть рішення щодо санкцій відносно трубопроводу "Північний потік — 2" вже після закінчення його будівництва.

У Бундестазі Німеччини запропонували заморозити будівництво "Північного потоку — 2" на час переговорів ЄС, США і Росії про подальшу долю проекту. За словами голови комітету з міжнародних справ Норберта Рентгена, існує необхідність у тому, щоб розвіяти побоювання, що трубопровід використовуватимуть як геополітичну зброю проти східноєвропейських країн.

Президент США Джо Байден назвав російський газопровід "Північний потік — 2" "поганою угодою для Європи".

А президент РФ Володимир Путін заявив, що Захід прагне зупинити будівництво газопроводу "Північний потік — 2", щоб Росія заплатила за "їхній геополітичний проект в Україні".