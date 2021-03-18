Приватні компанії повинні негайно відмовитися від співпраці з "Північним потоком-2", — Держдеп

Ентоні Блінкен нагадав бізнесу про ризик потрапити під санкції Вашингтона в разі участі в будівництві російського газопроводу.

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен закликав бізнес "негайно відмовитися" від співпраці з "Північним потоком-2". Про це в четвер, 18 березня, повідомляє сайт зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів.

"Держдепартамент знову попереджає, що будь-яка організація, яка бере участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2", ризикує підпасти під санкції США і повинна негайно припинити роботу в проекті", — заявив Блінкен.

За його словами, Вашингтон вважав і продовжує вважати будівництво газопроводу виключно політичним проектом, реалізація якого вигідна Росії. Нібито його мета — розділити Європейський союз і послабити його енергетичну безпеку.

Держсекретар нагадав про слова президента США Джо Байдена, який заявляв про те, що будівництво газопроводу є "поганою угодою для Німеччини, для України і для союзників із Центральної та Східної Європи".

У той же час, як повідомляє Handelsblatt, Німеччина може надати Україні більш активну допомогу у вигляді інвестицій, якщо Вашингтон скасує санкції проти "Північного потоку-2". Про це нібито йшлося під час нещодавніх переговорів уряду ФРН зі США.

При цьому в Берліні впевнені, що Україна повинна й далі зберігати за собою роль транзитера газу з РФ до Європи, оскільки економіка країни тісно з цим пов'язана.

Німеччина при цьому не підтримує американські санкції та веде з американською адміністрацією переговори з цього приводу, про хід яких не повідомляється.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Росія "ударними темпами" проводить будівництво трубопроводу "Північний потік-2", щоб приурочити його завершення до Дня Росії — 12 червня.

Нагадаємо, 17 березня було опубліковане інтерв'ю з президентом США Джо Байденом. Під час розмови американський лідер назвав президента РФ Володимира Путіна "вбивцею", який "повинен заплатити за втручання у вибори США".

Крім того, Російська Федерація запросила свого посла у Вашингтоні Анатолія Антонова в Москву для "консультацій, проведених із метою проаналізувати, що робити і куди рухатися в контексті відносин зі США".