Завершение строительства "Северного потока-2" в Дании отложили на полгода

Работы в территориальных водах Дании планируют закончить до конца сентября 2021 года.

Завершение строительства трубопровода "Северный поток-2" в водах Дании отложили до конца сентября 2021 года. Об этом стало известно из сообщения Морского управления Дании (DMA), опубликованного 4 марта.

Судно "Академик Черский" будет заниматься строительными работами до конца сентября вместе с российским судном "Фортуна", приступившим к ним ранее. Они будут прокладывать трубопровод от южной стороны острова Бронхольм до территориальных вод Германии.

В компании Nord Stream 2 AG также сообщили, что работы по укладке двух ниток "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании планируют провести до конца сентября 2021 года, передает "Интерфакс".

Примечательно, что в начале февраля Nord Stream 2 сообщала о том, что они закончат работы в территориальных водах Дании до конца апреля.

А в конце февраля Минфин США ввел санкции против судна "Фортуна", вместе с которым "Академик Черский" будет работать над завершением строительства трубопровода в Дании.

Отметим, недавно Владимир Зеленский заявил, что строительство "Северного потока-2" является мощным ударом по Украине.

Украина и Польша призывала Штаты не допустить завершение строительства "Северного потока-2". Ранее в США заявляли, что "Северный поток-2" является угрозой трансатлантической безопасности.

5 февраля 2021 года в немецком правительстве звучали мнения о том, что строительство необходимо приостановить для оценки будущего проекта. А позднее Bloomberg сообщал, что США отказались от идеи введения санкций против газопровода.

Президент США Джо Байден называл российский газопровод "Северный поток-2" "плохой сделкой для Европы".