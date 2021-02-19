США отказались от санкций против немецких компаний из-за "Северного потока-2" – Bloomberg
По данным Bloomberg, администрация Трампа не успела это сделать
США не будут вводить санкции против немецких компаний, участвовавших в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Как информирует Bloomberg, ссылаясь на свои источники, доклад по "СП-2" Конгресс США должен опубликовать в пятницу, 19 февраля.
Ожидается, что в нем упомянут лишь "небольшое количество организаций, связанных с Россией".
По данным источников Bloomberg, администрация экс-президента США Дональда Трампа готовилась к вводу санкций против немецких компаний, однако ей не хватило времени.
Сообщается, что под ограничения, в частности, мог попасть исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.
Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что российский газовый трубопровод "Северный поток-2", по которому газ будет транспортироваться через Балтийское море, подрывает трансатлантическую безопасность.
Также в Госдепе США рассказали о том, что достигли с Россией соглашения по продлению договора о ядерном разоружении на 5 лет, однако санкции за "Северный Поток – 2" это не отменяет.
Фокус сообщал о том, что в Бундестаге предложили заморозить строительство "Северного потока — 2" на время переговоров Европейского Союза, США и России о будущем проекта.