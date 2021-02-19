США відмовилися від санкцій проти німецьких компаній через "Північний потік-2" — Bloomberg

За даними Bloomberg, адміністрація Трампа не встигла це зробити.

США не вводитимуть санкції проти німецьких компаній, які брали участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Як інформує Bloomberg, посилаючись на свої джерела, доповідь із "СП-2" Конгрес США повинен опублікувати в п'ятницю, 19 лютого.

Очікується, що в ній згадується лише "невелика кількість організацій, пов'язаних із Росією".

За даними джерел Bloomberg, адміністрація екс-президента США Дональда Трампа готувалася до введення санкцій проти німецьких компаній, проте їй не вистачило часу.

Повідомляється, що під обмеження, зокрема, міг потрапити виконавчий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг.

Раніше прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що російський газовий трубопровід "Північний потік-2", за яким газ транспортуватиметься через Балтійське море, підриває трансатлантичну безпеку.

Також у Держдепі США розповіли про те, що досягли з Росією угоди щодо продовження договору про ядерне роззброєння на 5 років, однак санкції за "Північний Потік-2" це не скасовує.

Фокус повідомляв про те, що в Бундестазі запропонували заморозити будівництво "Північного потоку-2" на час переговорів Європейського Союзу, США та Росії про майбутнє проекту.