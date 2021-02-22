В Минфине США ввели санкции против судна "Фортуна", сооружающее "Северный поток-2"

Под санкциями также оказалась московская компания "КВТ-РУС", владеющая кораблем.

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов ввел новые санкции против российского судна "Фортуна", которое занимается прокладкой труб "Северного потока-2". Об этом стало известно на сайте Министерства США.

Кроме российского судна, под санкции также попала компания "КВТ-РУС", адрес регистрации которой указан в Москве. Данная компания числится как владел "Фортуны".

В США возможность введения санкций против других стран регулируется Актом о противодействии противникам Америки и Акте о защите энергобезопасности Европы. Первый акт был принят в 2017 году, а второй — в 2020.

Судно "Фортуна" специализируется на укладке труб морских подводных трубопроводов. Построена китайской компанией в 2010 году для нужд России.

Напомним, по данным украинской разведки, Россия планирует запустить "Северный поток-2" ко Дню России. Украина и Польша призывала Штаты не допустить завершение строительства "Северного потока-2". Ранее в США заявляли, что "Северный поток-2" является угрозой трансатлантической безопасности.

5 февраля 2021 года в немецком правительстве звучали мнения о том, что строительство необходимо приостановить для оценки будущего проекта. А позднее Bloomberg сообщал, что США отказались от идеи введения санкций против газопровода.

Президент США Джо Байден называл российский газопровод "Северный поток-2" "плохой сделкой для Европы".