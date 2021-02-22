У Мінфіні США ввели санкції проти судна "Фортуна", яке будує "Північний потік-2"

Під санкціями також опинилася московська компанія "КВТ-РУС", що володіє кораблем.

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів ввів нові санкції проти російського судна "Фортуна", яке займається прокладкою труб "Північного потоку-2". Про це стало відомо на сайті Міністерства США.

Крім російського судна, під санкції також потрапила компанія "КВТ-РУС", адреса реєстрації якої зазначена в Москві. Ця компанія числиться як володіння "Фортуни".

У США можливість введення санкцій проти інших країн регулюється Актом про протидію супротивникам Америки та Актом про захист енергобезпеки Європи. Перший акт був ухвалений в 2017 році, а другий — у 2020.

Судно "Фортуна" спеціалізується на укладанні труб морських підводних трубопроводів. Побудована китайською компанією в 2010 році для потреб Росії.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія планує запустити "Північний потік-2" до Дня Росії. Україна та Польща закликала Штати не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2". Раніше в США заявляли, що "Північний потік-2" є загрозою трансатлантичної безпеки.

5 лютого 2021 року в німецькому уряді звучали думки про те, що будівництво необхідно припинити для оцінки майбутнього проекту. А пізніше Bloomberg повідомляв, що США відмовилися від ідеї введення санкцій проти газопроводу.

Президент США Джо Байден називав російський газопровід "Північний потік-2" "поганою угодою для Європи".