Украина и Польша призвали Байдена не допустить завершения строительства "Северного потока-2"

Россия может попытаться убедить украинскую общественность, что Западу безразличны собственные принципы и безопасность и процветание Украины, заявили министры иностранных дел Украины и Польши, Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау.

Главы министерств иностранных дел Украины и Польши, Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обратились к президенту США Джо Байдену с призывом использовать все средства, чтобы не допустить завершения строительства газопровода "Северный поток - 2".

Совместное заявление министров опубликовало издание Politico.

"Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все доступные в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта… Если проект окажется успешным, Россия может попытаться убедить украинскую общественность в том, что Западу безразличны собственные принципы и, в итоге, безопасность и процветание Украины", – говорится в совместном заявлении.

Министры также отметили ошибочность убеждения некоторых политиков, что свободный мир – это элитный клуб, национальные интересы членов которого выше интересов коллективной безопасности. Такие суждения создают опасность для международной стабильности во всем мире.

Комментируя поддержку строительства трубопровода со стороны Германии, министры отметили, что проект не имеет ничего общего с энергетической безопасностью этой страны.

"Этот проект – не про энергетическую безопасность Германии, нашего союзника и партнера. Мы уважаем право Германии выражать свою точку зрения. Но мы также глубоко убеждены, что такого рода проекты не могут рассматриваться через узкую призму двухсторонних отношений. Наоборот, в этом вопросе должен быть широкий подход, с учетом интересов Европы и безопасности в целом", – говорится в заявлении.

Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау подытожили свое заявление словами, что "Запад, где ведущая роль принадлежит США, не может позволить себе отступить перед лицом шантажа, который противоречит всему, за что мы выступаем".

Отметим, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что "Северный поток-2" подрывает трансатлантическую безопасность. Он также сказал, что Соединенные Штаты примут решение по санкциям в отношении трубопровода "Северный потока-2" уже после окончания его строительства.

В Бундестаге Германии предложили заморозить строительство "Северного потока – 2" на время переговоров ЕС, США и России о дальнейшей судьбе проекта. По словам главы комитета по международным делам Норберта Рентгена, существует необходимость в том, чтобы развеять опасения, что трубопровод будут использовать как геополитическое оружие против восточноевропейских стран.

Президент США Джо Байден назвал российский газопровод "Северный поток-2" "плохой сделкой для Европы".

Напомним, по информации Службы внешней разведки Украины, Россия "ударными темпами" проводит строительство трубопровода "Северный поток-2", чтобы приурочить его завершение ко Дню России – 12 июня.